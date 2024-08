Honger in Sudan en buurland Zuid-Sudan: 'We verliezen een generatie'

Honger in Sudan

In Sudan hebben 25 miljoen mensen voedselhulp nodig. In een vluchtelingenkamp in de regio Darfur is een hongersnood uitgeroepen. Er is te weinig geld en hulp wordt ook niet overal toegelaten door de strijdende partijen. In een rapport van Clingendael wordt gewaarschuwd dat er mogelijk 2,5 miljoen mensen kunnen overlijden door honger.

Een hongersnood zoals die in Sudan is vaak niet het gevolg van alleen een verloren oogst of armoede, maar gaat gepaard met een oorlogssituatie. In Sudan zijn heel veel mensen intern op de vlucht. Ze kunnen niet meer werken, de economie draait slecht. Ook kunnen ze zelf geen voedsel meer verbouwen: voor wie niet is gevlucht, is het te gevaarlijk om op het land te zaaien en te oogsten. Ook vissen is vaak te gevaarlijk.