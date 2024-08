Voor het eerst weer hulpgoederen in Sudanese regio Darfur

Afrika-correspondent Elles van Gelder:

"Dit is een hele belangrijke levenslijn Darfur in, maar die kan niet het hele gebied bereiken. Onder meer in het noorden wordt nog steeds gevochten, rondom de stad El Fasher, de laatste stad die nog niet in handen is van de RSF. Daar ligt ook een van de laatste ziekenhuizen onder vuur en er ligt het kamp Zam Zam, waar een hongersnood is uitgeroepen.

Eigenlijk kan er echt alleen maar verandering komen in Sudan als er een staakt-het-vuren komt. Sinds vorig week zijn er onderhandelingen gaande in Genève in Zwitserland. Daar is het leger niet bij en er wordt niet heel veel van verwacht. Deze oorlog kan nog heel lang gaan duren."