AFP

NOS Nieuws • vandaag, 19:21 Nieuwe vluchtelingengolf door oorlogsgeweld in Sudan

In Sudan zijn opnieuw vele tienduizenden mensen op de vlucht geslagen voor oorlogsgeweld. Door aanvallen op steden in het zuidoosten van het land die op 24 juni begonnen zijn ruim 136.000 inwoners ontheemd geraakt, meldt de VN.

De afgelopen dagen voerde de Arabische militie Rapid Support Forces (RSF) aanvallen uit op meerdere steden in de Sudanese provincie Sennar. In die regio bevonden zich meer dan 285.000 mensen die eerder al uit een andere Sudanese regio waren gevlucht. Voor veel van de vluchtelingen was het al de tweede of derde keer dat ze op de vlucht moesten.

Sinds april vorig jaar woedt een gewelddadige burgeroorlog in Sudan. De RSF vecht tegen het officiële Sudanese leger om de macht en probeert volgens de Verenigde Naties een etnische zuivering uit te voeren en gebied af te pakken van niet-Arabische stammen.

Beide partijen blokkeren hulp

De strijd begon in de hoofdstad Khartoem, maar breidde zich steeds verder uit. Human Rights Watch spreekt van massamoorden, martelingen, verkrachtingen en ander geweld. Beide partijen maken zich al maanden schuldig aan mensenrechtenschendingen, volgens de VN. De organisatie beschuldigt beide kampen van het uithongeren van de bevolking. Het regeringsleger en de RSF zouden humanitaire hulp blokkeren en plunderen.

Ook voor de nieuwe vluchtelingenstroom na de recente aanvallen is er nauwelijks hulp. Er is weinig onderdak of voedselhulp beschikbaar. Volgens lokale activisten strandden vluchtelingen zonder tenten of dekens, en kregen ze te maken met harde regen.

Sinds het begin van de strijd vorig jaar zijn volgens de Verenigde Naties bijna 10 miljoen mensen uit hun huizen verdreven. Ruim 25 miljoen mensen zijn in nood. De Verenigde Naties melden dat de voedselcrisis in het Oost-Afrikaanse land nu de grootste ter wereld is.

Vorige maand maakte de NOS deze uitlegvideo over de oorlog in Sudan:

11:57 De vergeten oorlog in Sudan