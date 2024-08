EPA Ontheemden in Zamzam

NOS Nieuws • gisteren, 23:02 Sudanese regering ontkent hongersnood in vluchtelingenkamp

De Sudanese regering ontkent dat in het vluchtelingenkamp Zamzam in Noord-Darfur officieel sprake is van hongersnood. Volgens een recent verschenen rapport van een internationale organisatie die wereldwijd ondervoeding bijhoudt, worden de 500.000 ontheemde bewoners van het kamp in Noord-Sudan juist ernstig bedreigd door voedseltekorten.

In het rapport van de Famine Review Committee (FRC) dat afgelopen donderdag werd gepubliceerd, spreekt de organisatie van ernstige voedseltekorten bij 20 procent van de bewoners van Zamzam. Daardoor sterft dagelijks 1 op de 5000 mensen. Op satellietbeelden van het kamp is te zien dat de begraafplaats bij het kamp wordt uitgebreid.

Volgens het rapport bestaat de vrees dat de hongersnood ook in oktober, na het begin van het oogstseizoen, zal aanhouden. Boeren hebben door de aanhoudende strijd in het land niet voldoende gewassen kunnen planten.

De humanitaire hulpcommissie van de Sudanese regering ontkent vandaag dat de omstandigheden in het kamp dusdanig ernstig zijn dat er sprake is van een hongersnood.

Burgeroorlog

Door de burgeroorlog tussen het leger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF) die sinds april vorig jaar in het land woedt hebben volgens de VN zeker 10,8 miljoen Sudanezen op de vlucht moeten slaan. Twee miljoen van hen zijn naar buurlanden als Tsjaad gevlucht. Meer dan de helft van de Sudanese bevolking, ruim 25 miljoen mensen, heeft dringend humanitaire hulp nodig.

De omgeving van Zamzam is omsingeld door rebellen van RSF. Het is het laatste deel van de regio dat zij nog niet in handen hebben. Voedseltransporten komen daardoor moeilijk bij de hulpbehoevenden en bijna alle humanitaire hulp is gestaakt.

Ook op andere plekken in Noord-Sudan is er mogelijk sprake van hongersnood, maar door de burgeroorlog is het voor hulporganisaties onmogelijk daar een compleet beeld van te krijgen.

Volgens de internationale hulporganisatie Artsen zonder Grenzen wachten vrachtwagens met dringende humanitaire hulp al meer dan een maand op goedkeuring van RSF om het kamp te bereiken. Door het voedseltekort sterft iedere twee uur een kind in het kamp.

'Volledige solidariteit'

"Het opzettelijk belemmeren of vertragen van humanitaire vracht brengt de levens van duizenden kinderen in gevaar, omdat zij geen levensreddende behandeling kunnen krijgen", aldus de hulporganisatie op X.

De RSF verklaarde vrijdag "volledige solidariteit" met de slachtoffers van de hongersnood en herhaalde een aanbod om met de VN samen te werken om de levering van hulp te vergemakkelijken.