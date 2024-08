AFP Ontheemde vrouwen wachten op noodhulp in een vluchtelingenkamp in Sudan

NOS Nieuws • vandaag, 21:28 Sudan belooft grens met Tsjaad tijdelijk te openen, voedselhulp dringend nodig

De Sudanese regering zegt de Adré-grensovergang met Tsjaad voor drie maanden te openen om meer voedselhulp het land in te krijgen. Door de burgeroorlog die sinds april vorig jaar in het land woedt heeft meer dan de helft van de Sudanese bevolking dringend humanitaire hulp nodig.

Ongeveer 500.000 ontheemde bewoners van het gigantische vluchtelingenkamp Zamzam in Sudan worden ernstig bedreigd door voedseltekorten. Dat blijkt uit een recent verschenen rapport van een internationale organisatie die wereldwijd ondervoeding bijhoudt. De humanitaire hulpcommissie van de regering ontkende daarna stellig dat in het kamp sprake is van hongersnood.

Ook op andere plekken in Darfur is er mogelijk sprake van hongersnood, maar door de oorlog tussen het leger en rebellen is het voor hulporganisaties onmogelijk om daar een compleet beeld van te krijgen. Volgens de Verenigde Naties zijn zeker 10,8 miljoen Sudanezen op de vlucht geslagen. Twee miljoen van hen zijn naar buurlanden als Tsjaad gevlucht.

NOS

Hulporganisaties trekken al langer aan de bel over de grote voedseltekorten in Darfur, dat grotendeels onder controle staat van de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF). Begin deze maand zei Artsen zonder Grenzen dat rebellen vrachtwagens met humanitaire hulp voor Zamzam al weken tegengehouden. Door het voedseltekort sterft iedere twee uur een kind in het kamp, aldus Artsen zonder Grenzen.

Volgens de VN maken alle strijdende partijen in Sudan zich schuldig aan grove mensenrechtenschendingen. De organisatie beschuldigt zowel het regeringsleger als de RSF van het uithongeren van de bevolking: ze zouden allebei humanitaire hulp blokkeren en vrachtwagens plunderen.

Grensovergang weer open

Door de aankondiging van de Sudanese regering om de grensovergang bij Adré in Tsjaad voor drie maanden te openen, zouden hulpgoederen de bevolking in Darfur makkelijker kunnen gaan bereiken. Of de grens ook daarna toegankelijk blijft, is niet bekend.

De regering blokkeerde sinds februari alle hulpleveringen via de grensovergang omdat RSF-rebellen zo wapens het land in zouden smokkelen. Volgens de regering zouden wapens, afkomstig uit de Verenigde Arabische Emiraten, de Adré-grensovergang zijn gepasseerd. Hoewel RSF en de VAE in alle toonaarden ontkennen, vinden VN-experts de beschuldiging geloofwaardig.

Leger blijft weg van vredesbesprekingen

Het besluit om de grens voor drie maanden te openen, volgt een dag na het begin van de door VS geleide vredesbesprekingen in het Zwitserse Genève. Bij de besprekingen zijn diplomaten uit Saudi-Arabië, Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten aanwezig. Ook maken delegaties van de Afrikaanse Unie en de VN deel uit van de gesprekken.

Het Sudanese leger had enkele dagen geleden al aangekondigd de vredesgesprekken te boycotten en verscheen gisteren niet aan de onderhandelingstafel. De Amerikaanse regering zegt er alles aan te doen om strijdende partijen aan tafel te krijgen en de nu al 15 maanden durende oorlog in Sudan te beëindigen.