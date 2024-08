AFP Overstromingen na de dambreuk

NOS Nieuws • gisteren, 23:30 Dambreuk in Sudan lijkt uit te lopen op grote humanitaire ramp

Een dambreuk in Sudan op 40 kilometer ten noordwesten van de havenstad Port Sudan lijkt uit te lopen op een grote humanitaire ramp. De dam bezweek zondag als gevolg van aanhoudende zware regenval, die zich veel eerder voordoet dan in andere jaren. Het stuwmeer dat erachter ligt, is de voornaamste bron van drinkwater voor de stad met ruim een half miljoen inwoners.

Zeker dertig mensen zijn omgekomen en er zijn ten minste twintig dorpen weggevaagd. Minimaal 50.000 mensen zijn daardoor dakloos geworden, meldt de VN op basis van informatie van lokale autoriteiten.

Deze cijfers hebben alleen betrekking op het gebied ten westen van de dam; het terrein aan de oostkant daarvan is volledig ontoegankelijk. Gevreesd wordt dan ook dat de aantallen nog sterk zullen oplopen. Door het wegvallen van de drinkwatervoorziening worden voor de komende dagen grote tekorten aan water voor de bevolking van Port Sudan voorzien.

Ramp bij Derna

"Het gebied is onherkenbaar. Elektriciteits- en waterleidingen zijn verwoest", schrijft het hoofd van de lokale instantie die zich bezighoudt met het waterbeheer in een appbericht aan zijn medewerkers.

Een hulpverlener schat het aantal vermisten tussen de 150 en 200. Hij maakt een vergelijking met de ramp bij de Libische stad Derna, vorig jaar september, waarbij na een breuk van twee dammen duizenden en mogelijk zelfs tienduizenden mensen zijn omgekomen.

AFP De ravage na de dambreuk is groot

Naar Port Sudan zijn veel regeringsfunctionarissen, diplomaten en hulpverleners gevlucht, nadat in april vorig jaar in het land een burgeroorlog was uitgebroken tussen het regeringsleger en de paramilitaire Rapid Support Forces (RSF).

De informatievoorziening uit het rampgebied is zeer beperkt. Die was al gebrekkig door de burgeroorlog en de zware regenval heeft ook nog eens geleid tot schade aan een belangrijke glasvezelkabel in de provincie Rode Zee, waarin Port Sudan ligt. Daardoor wordt de communicatie nog verder bemoeilijkt.

Ook hebben honderdduizenden ontheemde burgers er hun toevlucht gezocht, waardoor Port Sudan nu als een soort onofficiële hoofdstad fungeert. Dankzij de haven en een nog functionerend vliegveld is het een van de weinige plekken in het verwoeste land waar nog hulpgoederen kunnen worden binnengebracht.

Anderhalf jaar oorlog Na bijna anderhalf jaar oorlog is de infrastructuur in Sudan verwoest, net als het toch al gebrekkige zorgsysteem. Naar schatting tienduizenden mensen zijn omgekomen en ruim tien miljoen mensen zijn op de vlucht geslagen voor het geweld. Meer dan de helft van de bevolking van 50 miljoen mensen heeft dringend humanitaire hulp nodig. Verder is er een cholera-uitbraak, die wordt aangewakkerd door de overstromingen en slechte sanitaire voorzieningen. Er zijn sinds half augustus 650 besmettingen geteld en 28 sterfgevallen, verdeeld over vijf deelstaten.

Dammen, wegen en bruggen waren ook voor het uitbreken van de burgeroorlog in april 2023 al in slechte staat. Omdat de strijdende partijen hun geld alleen aan de oorlog besteden, is er van de infrastructuur weinig meer over.

Ook in de rest van het land laten de gevolgen van de zware regenval zich voelen. Er zijn 132 mensen omgekomen door overstromingen en 118.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. In deze cijfers is de ramp bij Port Sudan niet meegerekend.