Dambreuk Sudan: twintig dorpen verwoest, 50.000 mensen dakloos

In de deelstaat Rode Zee, die grenst aan de gelijknamige zee, zijn huizen in de buurt van de Arbaat-dam onder water gelopen. Het stuwmeer bij de dam voorzag de bevolking van drinkwater. Hulpdiensten zijn naar het gebied gestuurd om mensen te redden die naar hoger gelegen gebieden zijn gevlucht en daar vastzitten.

Door de burgeroorlog in Sudan is de informatie uit het rampgebied nog schaars. Er zijn nauwelijks hulpverleners of journalisten in het land, omdat het te gevaarlijk is om er te werken.