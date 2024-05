Reuters

NOS Nieuws • vandaag, 23:18 Regering en rebellen Zuid-Sudan zetten stap naar vrede

De regering van Zuid-Sudan en rebellengroeperingen van de oppositie hebben een overeenkomst getekend voor vrede. Het wordt gezien als een belangrijke stap om een einde te maken aan het conflict in Zuid-Sudan.

De verklaring werd getekend in Kenia, tijdens bemiddelingsgesprekken die het Tumaini-initiatief worden genoemd, naar het Swahili-woord voor hoop. Wat in de overeenkomst staat, is niet bekendgemaakt. Het Keniaanse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van "een mijlpaal" in de gesprekken waarin strijdende partijen hebben beloofd zich in te zetten om een eind te maken aan het geweld.

Geweld en honger

Zuid-Sudan werd in 2011 na een langlopend conflict onafhankelijk van Sudan. Het is daarmee nog altijd het jongste land ter wereld. Door een tweestrijd tussen president Kiir en zijn voormalige vicepresident Machar, en etnische verschillen tussen groepen brak in 2013 een burgeroorlog uit. Naar schatting kwamen 400.000 mensen om het leven en raakten miljoenen anderen ontheemd.

In 2018 tekenden Kiir en Machar een vredesovereenkomst, waarmee officieel een einde kwam aan de burgeroorlog. Een aantal rebellengroeperingen maakte geen deel uit van het akkoord en het geweld bleef aanhouden. Door gebrekkige politieke structuur in het land stortte de economie in en brak er hongersnood uit.

'Miljoen mensen hulp nodig'

Volgens de Verenigde Naties is het geweld de afgelopen maanden toegenomen. Vooral in de olierijke regio Abyei wordt veel gevochten.

Ongeveer driekwart van de inwoners van Zuid-Sudan heeft direct een vorm van humanitaire hulp nodig, zegt de VN.