Weerzien Ten Hag met FC Twente • Taylor en Maatsen bij Jong Oranje

Welkom in ons liveblog over de eredivisie! Hierin volgen we alle nieuwtjes en ontwikkelingen rondom speelronde vier. Er staat op vrijdagavond één wedstrijd op het programma:

13.00 uur: Europa League-loting: Ajax, AZ en Twente werden aan 8 teams gekoppeld

20.00 uur: RKC Waalwijk - AZ