Ajax in Europa League: wat levert dat op en hoe groot is het verschil met Champions League?

Met het behalen van de Europa League zag Ajax aan het einde van een moeizame transferzomer toch nog een geldbuideltje uit de voetbalhemel boven Amsterdam-Zuidoost vallen. Wat dat toernooi de Amsterdammers oplevert - en hoe groot het verschil is met wat PSV en Feyenoord aan Champions League-gelden binnen krijgen - laten we hieronder zien.

Ajax vangt een startpremie van 4,3 miljoen euro, tegenover een startpremie van 18,6 miljoen euro die PSV en Feyenoord dit seizoen ontvangen in de Champions League. Bij een zege in de Europa League verdient Ajax 450.000 euro, dat bedrag is in de Champions League vijf keer groter (2,1 miljoen). Een gelijkspel levert Ajax 150.000 euro op, tegenover 700.000 in de Champions League.