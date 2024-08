Gemeente Rotterdam verbiedt Feyenoord-Ajax vanwege politieactie

De politie kondigde gisteren aan niet aanwezig te zijn bij de Klassieker in de Kuip in het kader van een actie voor behoud van vroegpensioen. Daar strijdt de politie al maanden voor. Volgens het Landelijk Actiecentrum Politieacties komen er vanuit de politiek geen signalen dat er wordt gewerkt aan "een fatsoenlijk vroegpensioen".

Bij het duel zouden alleen fans van de thuisclub in het stadion zitten. Vanwege incidenten in het verleden is uitpubliek al jaren niet welkom bij wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. Dat dat echter geen garantie is voor een rustig verloop bleek vorig jaar bij Ajax-Feyenoord in Amsterdam. Toen braken rellen uit nadat de wedstrijd was gestaakt vanwege vuurwerk op het veld.