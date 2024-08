ANP Politie bij de Kuip voor de Klassieker op 7 april

NOS Voetbal • vandaag, 11:08 Klassieker op losse schroeven door politieactie: 'Jammer dat voetbal betrokken wordt'

Feyenoord en de KNVB houden er rekening mee dat de Klassieker van aanstaande zondag niet doorgaat. Beide partijen hebben gereageerd op de aangekondigde politieactie rondom de eredivisiewedstrijd tussen Feyenoord en Ajax, waardoor er geen agenten beschikbaar zijn bij De Kuip.

De lokale driehoek, bestaande uit de Rotterdamse politie, burgemeester Ahmed Aboutaleb en officier van justitie, zal in overleg bepalen of de wedstrijd doorgang kan vinden zonder politie-inzet. De Klassieker tussen Feyenoord en Ajax is al jaren een zogeheten risicowedstrijd, waar supporters van de uitspelende ploeg niet welkom zijn. Toch draaide het vorig seizoen in Amsterdam uit op rellen.

"Wij hebben nog niet vernomen dat de wedstrijd zondag definitief niet kan doorgaan", laat Feyenoord weten aan RTV Rijnmond. "Uiteraard hebben we er begrip voor dat mensen opkomen voor hun zaak. Goed ook, dat dat kan."

"Wij zouden het echter enorm betreuren als - helaas niet voor het eerst - het voetbal hiervoor wordt gebruikt en, zeker in het geval van de Klassieker, niet alleen de betrokken clubs, maar miljoenen mensen er door worden geraakt die nu al enorm uitkijken naar deze wedstrijd."

'Politie zeer gewaardeerde partner'

De KNVB spreekt woorden van dezelfde strekking tegenover de NOS. De voetbalbond zegt dat de politie "een zeer gewaardeerde partner" is, maar dat het de gang van zaken betreurt.

"Jaarlijks investeren de clubs vele miljoenen euro's in hun veiligheidsorganisatie", zegt de KNVB. "Bij de wedstrijden in de eredivisie zijn er stewards en beveiligers in het stadion aanwezig. Wat dat betreft is het erg jammer dat het voetbal betrokken wordt bij de politieacties."

"We hopen in elk geval dat de partijen er snel uit komen en moeten voor de Klassieker even afwachten wat de politievakbonden en gemeente Rotterdam beslissen", besluit de KNVB, die daarvoor in contact staat met de gemeente Rotterdam. De bond wil nog niet speculeren over eventuele gevolgen voor de competitieplanning.

ANP In april 2024 speelden Feyenoord en Ajax de laatste Klassieker in De Kuip (6-0)

Tijdens Feyenoord-Ajax, zondagmiddag om 14.30 uur, wordt een vakbondsbijeenkomst georganiseerd waar politiemensen heen kunnen. Voor operationele werkzaamheden bij De Kuip zijn zij "niet beschikbaar".

Al langer voert de politie op strategisch gekozen momenten actie. Politiebonden willen een beter vroegpensioen en hopen dit via stakingen te bewerkstelligen. Daardoor werden in het huidige eredivisieseizoen al meerdere duels zonder politie gespeeld, maar dat waren geen risicowedstrijden zoals Feyenoord-Ajax.

Eerder werd al bekend dat Feyenoord eenmalig weer netten zou ophangen in De Kuip voor het duel tegen Ajax, om te voorkomen dat er voorwerpen naar het veld gegooid worden.