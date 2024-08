Politie voert actie: geen agenten bij Feyenoord-Ajax

Politiebonden hebben opnieuw een actie aangekondigd bij een eredivisiewedstrijd. Dit keer gaat het om de klassieker tussen Feyenoord en Ajax, komende zondag in De Kuip in Rotterdam. Bij die wedstrijd zal geen politie aanwezig zijn.

Bij het duel zijn overigens alleen fans van de thuisclub in het stadion: vanwege incidenten in het verleden is uitpubliek al jaren niet welkom bij wedstrijden tussen Ajax en Feyenoord. Dat dat echter geen garantie is voor een rustig verloop bleek vorig jaar bij Ajax-Feyenoord in Amsterdam. Toen braken rellen uit nadat de wedstrijd was gestaakt vanwege vuurwerk op het veld.