ANP Van Hijum komt aan bij het Catshuis

NOS Nieuws • vandaag, 11:38 Minister ziet mogelijkheden om vroegpensioen bij zwaar beroep voort te zetten

Minister Van Hijum van Sociale Zaken staat niet afwijzend tegenover de wens van oppositiepartijen om de regeling te verlengen waardoor mensen met een zwaar beroep eerder kunnen stoppen met werken.

"Wij zien absoluut het belang van dit onderwerp", zegt de NSC-minister. "Niet iedereen haalt gezond zijn pensioen."

GroenLinks-PvdA en de SP dienen vandaag een voorstel in om de tijdelijke regeling die mensen in staat stelt eerder met pensioen te gaan, de zogeheten Regeling Vervroegde Uittreding (RVU), te verlengen. Die regeling loopt volgend jaar af en een opvolger is er nog niet.

Van Hijum wil met de vakbonden en werkgevers in overleg, maar dat gaat dan over meer dan alleen het vroegpensioen voor mensen met een zwaar beroep. "Het gaat om allerlei onderwerpen die met elkaar samenhangen: langer doorwerken en de krapte op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld."

'Groot commitment'

Ook denkt Van Hijum aan maatregelen die ertoe moeten leiden dat meer mensen gezond hun pensioen halen. De minister gaat de gesprekken met werkgevers en werknemers in met een "groot commitment". "Ik heb er vertrouwen in dat we er met de sociale partners uit kunnen komen."

Een verlenging van de tijdelijke regeling heeft wel financiële consequenties voor de toch al slecht gevulde schatkist, waarschuwt hij. Zo zit er een belastingvrijstelling in voor werkgevers om in bepaalde gevallen de vervroegde uitkering mee te betalen.

Of de RVU ongewijzigd wordt voortgezet is dan ook nog de vraag. Van Hijum wil goed kijken "voor wie en onder welke omstandigheden" de regeling in de toekomst gaat gelden.

Om het vroegpensioen te kunnen laten voortbestaan zal Van Hijum ook langs moeten bij zijn collega Heinen van Financiën. Die liet vanmorgen, bij aankomst bij het Catshuis waar de begrotingsonderhandelingen plaatsvinden, nog weinig los over de zaak. "Dit is een week dat er veel verzoeken om extra geld komen. Dat snap ik, maar we leggen binnen de hele puzzel."