Kijk hier alle live Q&A's met de lijsttrekkers terug

Een vaccinatiebewijs mag niet het enige ticket voor de samenleving worden, vindt ChristenUnie-leider Segers. De ChristenUnie wil het vaccineren niet verplichten. "Zo'n paspoort mag niet als ticket voor de samenleving gebruikt worden, dan is het indirecte dwang." Segers wil dat ook een negatief testbewijs toegang tot evenementen geeft.

Segers zelf zegt zich wel in te laten inenten. Als een kijker hem vraagt of hij zijn lot niet in Gods handen legt, zegt hij dat te doen, maar dat dat niet haaks op vaccineren hoeft te staan. Zijn ouders - Segers komt uit Lisse in de bollenstreek - zeiden ooit al tegen hem: "We zorgen ook goed voor de bollen, dus waarom zouden we de kinderen niet inenten".