Kaag: medisch-ethische onderwerpen vrije kwestie

D66 wil het leenstelsel voor studenten omzetten in een systeem van beurzen. D66 heeft eerder meegewerkt aan het leenstelsel, maar is daar net als veel andere partijen van teruggekomen. Kaag zei dat het systeem niet goed heeft uitgepakt voor de studenten. Volgens de plannen van D66 kunnen studenten die in het leenstelsel hebben moeten lenen een compensatie krijgen van 4.000 euro.

Kaag erkende dat dat een schamel bedrag is voor studenten die veel meer hebben moeten lenen. Maar volgens haar zou een hogere compensatie te veel beslag leggen op de begroting.

D66 wil 7 miljard euro extra steken in onderwijs en 3 miljard in de kinderopvang. In het onderwijs zet Kaag vooral in op gelijke kansen. Ze wil onder meer dat er meer mensen voor de klas staan, dat er extra taallessen komen en dat salarissen van leraren op de basisschool even hoog worden als die in het voortgezet onderwijs: "We moeten het hebben van onze kennis. We moeten niet achterblijven."

Ze erkende nog eens dat het huidige kabinet meer aan onderwijs had moeten doen, maar benadrukte dat D66 niet de enige partij in de coalitie was.

'Boeren kunnen niet zo doorgaan'

Over de stikstofcrisis zei Kaag dat D66 het eerlijke verhaal vertelt en dat de boeren niet kunnen doorgaan zoals het was. "Als je dit niet oplost, kunnen we niet bouwen en dat accepteert niemand." D66 wil de veestapel halveren. Kaag wil dat er geïnvesteerd wordt in een verandering en dat de boeren worden geholpen over te stappen naar kringlooplandbouw. "En diegenen die dat willen, kunnen worden uitgekocht."

Ook de coronacrisis kwam even aan de orde. Kaag is ongeduldig om mensen zo snel mogelijk weer aan allerlei dingen in het maatschappelijk leven te laten meedoen, hetzij met een bewijs dat ze zijn ingeënt, hetzij via een gratis test. "Zo kunnen we allemaal weer een beetje gaan leven en kunnen we de economie laten herstarten." Ook het kabinet wil die richting op. Kaag zei daarover dat het de goede kant opgaat. Ze benadrukte dat mensen zelf kunnen kiezen of ze zich willen laten vaccineren of dat ze een test laten doen.

De D66-leider wil zich niet vastleggen op met welke partij ze wil regeren. Volgens haar zijn kiezers daar niet mee bezig. "Wij willen een progressieve constructie vanuit de inhoud. Het is voortijdig om voor een bepaalde combinatie te pleiten." Ze wil alleen in geen geval met PVV of Forum voor Democratie.