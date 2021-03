50Plus-lijsttrekker Den Haan tegen nummer 3: 'Trek je terug'

50Plus-lijsttrekker Den Haan roept haar partijgenoot Ellen Verkoelen op om zich te schikken naar het verkiezingsprogramma van de partij. Anders kan ze zich beter terugtrekken als kandidaat voor de Tweede Kamerverkiezingen, vindt ze. Verkoelen is nummer 3 op de kieslijst van 50Plus.

Den Haan reageerde in het NOS Radio 1 Journaal en in een live NOS-uitzending op Facebook en YouTube op kritiek van Verkoelen. Die laatste is het niet eens met Den Haans uitspraken over het Nederlandse systeem van pensioenen.

Krakend pensioenstelsel

Ouderenpartij 50Plus, waarvan Den Haan sinds vorig jaar lijsttrekker is, heeft zich onder haar voorganger Henk Krol altijd hard gemaakt voor een AOW-leeftijd van 65 jaar. Maar Den Haan wil vasthouden aan de in het pensioenakkoord afgesproken 67 jaar als "ijkpunt". Wel vindt ze dat er een spaarregeling moet komen voor mensen die eerder met pensioen willen.

Verkoelen en andere partijprominenten vinden dat hun nieuwe lijsttrekker daarmee de kernpunten van 50Plus loslaat. Maar Den Haan vindt dat onzin. Volgens haar is het huidige pensioenstelsel niet toekomstbestendig. "We worden allemaal ouder, er zijn minder jongeren. Dit stelsel kraakt in zijn voegen, we moeten echt naar iets anders."

Vroeger ging je werken op je 15e, vervolgt ze. "Dan werkte je tot je 65e en kon je nog 10 à 15 jaar van je pensioen genieten. De kinderen van nu worden misschien wel 100. Je kunt niet 40 jaar werken en 40 jaar van je pensioen genieten, dat is onhoudbaar."

Cultuurverandering 'hard nodig'

Den Haan vindt het "heel verdrietig" dat er binnen haar partij gedoe is ontstaan over dit onderwerp. Ze streeft naar een cultuurverandering, zei ze in de live NOS-uitzending op sociale media. "Dat is heel erg nodig en dat is niet zomaar gedaan."

Over Verkoelen zei ze: "Als de nummer 3 moeite heeft met het verkiezingsprogramma en de lijsttrekker, trek je dan terug. Als zij zich niet terugtrekt, moeten we met elkaar gaan praten, want iedereen moet zich conformeren aan het programma. Dat is door leden vastgesteld, niet door mij."

Kijk hier naar fragmenten uit de live uitzending met Den Haan: