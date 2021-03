SGP aast niet op regeringsverantwoordelijkheid, maar loopt er ook niet voor weg

Vaccineren niet verplicht

Over het vaccineren tegen corona noemde Van der Staaij het heel belangrijk dat dat niet verplicht is: "Ik zie het belang van een hoge vaccinatiegraad, maar het is de persoonlijke vrijheid van mensen." Hij is er niet helemaal gerust op dat dat zo blijft en hij wijst bijvoorbeeld op het pleidooi voor een vaccinatiepaspoort. Volgens hem is zo'n paspoort geen goede ontwikkeling.

De SGP blijft kritisch over de islam. Van der Staaij zei dat de islam in Nederland een feit is, maar dat we oog moeten hebben voor de donkere kanten. Hij sprak over "de verbinding met geweld die we vaak om ons heen zien".

Volgens hem moeten we niet naïef zijn over de islam en moeten we oppassen te zeggen dat "de islam allemaal prima is". Hij voegde eraan toe dat vrijheid van godsdienst voor iedere burger geldt. "Maar dat is niet onbegrensd. Want let op het steeds toenemende aantal gebedsoproepen in een andere taal." Volgens Van der Staaij zijn kerkklokken een meer neutraal Nederlands gebruik.