Segers: vaccinatiebewijs moet niet enige ticket naar samenleving worden

Een vaccinatiebewijs mag niet het enige ticket voor de samenleving worden, vindt ChristenUnie-leider Segers, vanmorgen te gast in het NOS Radio 1 Journaal en op NOS Facebook live. De ChristenUnie wil het vaccineren niet verplichten.

"Zo'n paspoort mag niet als ticket voor de samenleving gebruikt worden, dan is het indirecte dwang." Segers wil dat ook een negatief testbewijs toegang tot evenementen geeft. Hij weet nog niet waar het kabinet straks mee gaat komen, maar als er alleen voor de vaccinatieroute gekozen wordt dan komt de ChristenUnie met een voorstel om dat anders te doen, door bijvoorbeeld testen en vaccineren te combineren.

Segers zelf zegt zich wel in te laten inenten. Als een kijker hem vraagt of hij zijn lot niet in Gods handen legt, zegt hij dat te doen, maar dat dat niet haaks op vaccineren hoeft te staan. Zijn ouders - Segers komt uit Lisse in de bollenstreek - zeiden ooit al tegen hem: "We zorgen ook goed voor de bollen, dus waarom zouden we de kinderen niet inenten".

Nieuw kabinet 'zeker niet uitgesloten'

In de campagne valt op dat Segers er niet bepaald mee te koop loopt dat het nou zo leuk was om mee te regeren. "Maar als het weer aan de orde komt is het ook zeker niet uitgesloten", zegt de ChristenUnie-voorman, die vindt dat het bij meeregeren toch altijd om een verstandshuwelijk, een gelegenheidscoalitie gaat. "Je kunt veel bereiken maar ook je ziel verliezen."

En ook al was het compromissen sluiten, de ChristenUnie heeft toch wel dingen kunnen bereiken, vindt hij. Zo noemt Segers het extra geld dat er voor gezinnen is gekomen, het klimaatakkoord en de strijd tegen gedwongen prostitutie.

Welke partijen er straks ook gaan formeren, de hervorming van de arbeidsmarkt - waar ook de commissie-Borstlap advies over uitbracht - zal een belangrijke rol spelen, weet Segers. De ChristenUnie vindt in elk geval dat er voor mensen op de arbeidsmarkt weer meer zekerheid moet komen. "Als er iets is wat deze coronacrisis ons heeft laten zien is het dat wel", zegt Segers.

Beroerd moment

Ook is Segers voor een verhoging van het minimumloon en wil hij de salarissen in de zorg aanpakken. Hij beseft dat mensen het beeld hebben dat de ChristenUnie daar niet aan mee heeft gewerkt toen de oppositie deze zomer met een voorstel daartoe kwam. De regeringspartijen verlieten toen het debat zonder te stemmen.

"Dat was een beroerd moment", erkent Segers. Maar ook later stemde de ChristenUnie tegen, omdat het een "te algemeen" voorstel was. Het ging om alle salarissen, en Segers wil vooral dat de verzorgenden erop vooruitgaan. De medisch specialisten moeten wat de ChristenUnie betreft niet meer gaan verdienen, en liever in loondienst.

Kijk hier een stuk van het gesprek met Segers terug: