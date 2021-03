Denk-leider Azarkan wil partij verbreden: gaat niet alleen om discriminatie

Denk is vooral een partij die tegen discriminatie strijdt, maar volgens Denk- lijsttrekker Azarkan is de tijd rijp om de partij te verbreden.

Bestrijden van ongelijkheid en discriminatie is het speerpunt van de partij, maar de Denk wil zich ook gaan focussen op thema's als zorg en woningbouw. Met 20 jaar vastgoedervaring als onder meer directeur van de Rijksgebouwendienst zei Azarkan "wel ideeën" te hebben over woningbouw.

De voorman van de partij deed zijn uitspraken in het NOS Radio 1 journaal en even later live op Facebook, waar tot de verkiezingen elke dag een andere lijsttrekker te gast is.

De partij wil - niet als enige trouwens - weer een minister van volkshuisvesting. Die moet meer gaan sturen, want anders gaat het "niet lukken de miljoen woningen te bouwen die hard nodig zijn". Ook wil Denk dat de verhuurdersheffing verdwijnt die de sociale woningbouw bemoeilijkt.

'Cultuursensitieve zorg'

In de zorg pleit de partij voor het volledig afschaffen van het eigen risico. Daar zijn ze overigens niet de enige in, erkent Azarkan. Hij doet verder een pleidooi voor "cultuursensitieve zorg" waarmee hij bedoelt dat het ook mogelijk moet zijn om in bijvoorbeeld verzorgingshuizen rekening te houden met zorg in een andere taal.

Verder wil de partij dat 130 kilometer per uur rijden weer mogelijk wordt omdat het 100 rijden volgens de partij de stikstofproblemen niet oplost. En Azarkan zei tegen een vaccinatiepaspoort te zijn dat gevaccineerden meer ruimte geeft, zoals D66 voorstelde. Zelf weet Azarkan nog niet of hij zich tegen corona laat inenten, daar denkt hij nog over na.

Bang voor concurrentie van partijen als Nida en Bij1, die ook tegen ongelijkheid en discriminatie strijden, is Azarkan niet. Hij noemt het knap dat de partijen de moeite hebben genomen om hun partijen op te zetten, maar Azarkan wil niet "op de vierkante centimeter concurreren".

Denk moet als partij nu "laten zien dat we echt gaan verbreden". Daarbij heeft Denk volgens Azarkan inmiddels geen last meer van de interne ruzies en intriges, waarbij Kamerleden elkaar van broedermoord beschuldigden. "We werken nu goed samen en we doen het samen."