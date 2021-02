Onderzoek Denk-kiezers: 9 op de 10 voor verbod op spotprenten profeet Mohammed

Negen op de tien Nederlanders die van plan zijn om op Denk te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen, vinden dat spotprenten van de profeet Mohammed moeten worden verboden. Dit blijkt uit een kiezersonderzoek door Ipsos, in opdracht van Nieuwsuur. Denk-lijsttrekker Farid Azarkan verdedigde na de moord op de Franse leraar Paty een petitie waarin wordt opgeroepen om het beledigen van de profeet Mohammed strafbaar te stellen. De rest van de Tweede Kamer reageerde furieus vanwege de timing van de petitie. Denk-stemmers zijn over dit onderwerp uitgesprokener dan de bredere groep Nederlanders met een niet-westerse achtergrond, van wie zes op de tien spotprenten van de profeet willen verbieden. Denk-stemmers zijn voor het overgrote deel van niet-westerse herkomst.

Waarom deze enquête? Nieuwsuur doet voor dertien speciale verkiezingsuitzendingen onderzoek naar de standpunten van de kiezers van de grootste Nederlandse politieke partijen. Verreweg de meeste Denk-kiezers zijn van Turkse of Marokkaanse afkomst, daarom is er een apart onderzoek gedaan onder Nederlanders met een niet-westerse achtergrond. Azarkan zegde woensdag zijn optreden bij Nieuwsuur wegens oververmoeidheid af en hoewel hij een dag later weer op campagne was, ging hij ook niet in op het aanbod om een ander moment te komen. Hoe het kan dat je Azarkan niet in de uitzending zag, daarover lees je hier meer.

Kiezers met een niet-westerse achtergrond vinden discriminatie het belangrijkste thema bij de komende verkiezingen. "De onderwerpen die zij belangrijk vinden, wijken af van de onderwerpen die de gemiddelde kiezer belangrijk vindt. Die is juist bezig met de gezondheidszorg, corona en het klimaat", zegt Ipsos-onderzoeker Sjoerd van Heck. "De achterban van Denk is daarin nog stelliger: voor hen zijn discriminatie en godsdienstvrijheid met afstand de belangrijkste onderwerpen." Slechts één op de tien Denk-stemmers plaatst corona in de top-3 van thema's waar de verkiezingen over moeten gaan. Bekijk hieronder de voor Denk-kiezers belangrijkste thema's:

Wat is belangrijk voor Denk-kiezers? Deel Denk-kiezers dat thema in hun top-3 zet Discriminatie 67% Vrijheid van godsdienst 57% Verdeeldheid in de samenleving 26% Woningmarkt 23% Werkgelegenheid 22% Onderwijs 22% Economische ongelijkheid 18%

Ook de vaccinatiebereidheid is laag bij Denk-kiezers. Slechts 43 procent wil zich laten inenten tegen corona. Een op de drie is dit "zeker niet" van plan. Onder alle Nederlanders ligt de vaccinatiebereidheid op zo'n 75 tot 80 procent, zo bleek eerder uit onderzoeken van Ipsos en het RIVM. Bij het RIVM-onderzoek wilde minder dan één op de twintig geen vaccin. Een klein deel twijfelde nog. Lhbti-rechten Denk steunt in de kamer vaak lhbti-rechten, maar de partij spreekt zich er weinig openlijk over uit. De achterban is op dit gebied conservatief, want uit het onderzoek van Ipsos blijkt dat slechts een kwart van de Denk-kiezers het belangrijk vindt dat een politieke partij opkomt voor homorechten. Dit vertelde Azarkan gisteren bij NOS op 3 over gelijke kansen voor homoseksuelen:

Dit artikel bevat een video. 0:47 Gelijke kansen voor homoseksuelen

Toch is het de vraag of iedereen binnen Denk er net zo over denkt als Azarkan in bovenstaande video. Zo is de penningmeester van Denk, Gökhan Coban, ook directeur is van de koepel van Islamitische basisscholen. Hij maakte schoolboekjes waarin staat dat Allah het hebben van seks tussen mensen van hetzelfde geslacht verafschuwt. Ook staat in de kinderboeken dat het "in de islam niet is toegestaan dat iemand zich laat ombouwen tot het andere geslacht".

Pro-Turkije Denk heeft er een hekel aan om pro-Erdogan genoemd te worden, maar uit het kiezersonderzoek blijkt dat driekwart van de Denk-kiezers het goed vindt dat de partij achter de Turkse president staat. Bij moties met betrekking tot Turkije neemt Denk vaak een geïsoleerde positie in. In een kwart van alle moties over Turkije waarover de Tweede Kamer afgelopen periode stemde, stemde Denk als enige partij tegen. Zo wilde Denk in 2017 bijvoorbeeld niet dat het kabinet Turkije op zou roepen de voorzitter van Amnesty Turkije vrij te laten. Ook de nieuwe voorzitter Ejder Köse heeft warme banden met Turkije. Als advocaat verdedigde hij de minister van Gezinszaken die in 2017 in Nederland campagne kwam voeren, wat tot hevige rellen leidde. Ook zat hij in een adviesraad van de regering van Erdogan, bedoeld om de banden met Turken in het buitenland te verstevigen. Voor Denk is de Turkse stem zeer belangrijk. Bij de vorige verkiezingen stemde 47 procent van de Turkse kiezers voor Denk en 37 procent van de Marokkaanse, maar de opkomst is onder Turks-Nederlandse kiezers veel hoger.