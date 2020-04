Denk-Kamerlid Kuzu beschuldigt collega Öztürk van politieke broedermoord

Die reis, en het feit dat er over het lijsttrekkerschap was gesproken, schoten Öztürk in het verkeerde keelgat. Dat blijkt ook uit een briefwisseling die in handen is van de NOS. Öztürk was vantevoren niet op de hoogte van de reis en wilde een onderzoekscommissie instellen, omdat de partij er mogelijk door geschaad was. Zover kwam het uiteindelijk niet.

Kort daarna kwam het tot een gesprek tussen de twee partijoprichters. Volgens Kuzu rakelde Öztürk in dat gesprek opnieuw de kwestie van de buitenechtelijke affaire uit 2018 op. Kamervoorzitter Arib zou op de hoogte zijn en de zaak mogelijk voor de verkiezingen gaan lekken om Denk te saboteren. Mede daarom wilde het bestuur Kuzu niet als lijsttrekker, was de boodschap. "Mijn vertrouwen verdween als sneeuw voor de zon en ik besloot aan te kondigen dat ik ermee zou stoppen", schrijft Kuzu.

Nog veel steun in de partij

Uiteindelijk kwam de affaire vorige week via HP/De Tijd toch in de publiciteit. Volgens Kuzu heeft Öztürk bewust de zaak opgerakeld om hem ten val te brengen. "Broedermoord op zijn pijnlijkst."

Öztürk zou heel erg zijn best hebben gedaan om via het kader van Denk en de lokale volksvertegenwoordigers de opinie binnen de partij te beïnvloeden. "Het zal hem niet lukken." Kuzu denkt nog veel steun te hebben binnen Denk. Hij wijst erop dat Öztürk niet meer dan 10.000 stemmen haalde in 2017, terwijl hijzelf 126.000 kiezers achter zich kreeg.

Kuzu zegt in een toelichting dat hij niet opstapt uit de fractie en zijn Kamerzetel houdt. "Ik laat me niet wegjagen uit de partij die ik zelf opgericht heb." Farid Azarkan, die door het bestuur voorlopig is aangewezen als fractievoorzitter, zegt dat hij goed samenwerkt met partijvoorzitter en fractiegenoot Öztürk, "om Denk door deze lastige tijd heen te loodsen."