Wat Trump sinds de verkiezingen heeft gedaan en nog kan doen

De transitieperiode tussen Amerikaanse presidenten wordt gebruikt om de nieuwe president klaar te stomen voor wat hem te wachten staat. Maar het zijn ook de laatste weken waarin een vertrekkend president zijn stempel op het land kan drukken. En net zoals zijn voorgangers is president Trump daar voor het einde van zijn presidentschap op 20 januari volop mee bezig.

Zo verleende de president afgelopen week aan meer dan vijftig mensen gratie. Sinds de verkiezingen hief hij vooral straffen voor bondgenoten op, zoals voor zijn oud-campagneleider Paul Manafort en voormalig adviseur George Papadopoulos. Eerder schold hij al de straf kwijt van zijn vriend en vertrouweling Roger Stone.

Zij zaten vast naar aanleiding van het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller. "Het is een onderzoek dat Trump nog altijd als heksenjacht ziet", zegt correspondent Lucas Waagmeester. "Dus zou volgens de president iedereen die naar aanleiding daarvan is vervolgd, onterecht gestraft zijn. De verwachting is dan ook dat hij voor 20 januari nog meer van deze mensen gratie verleent."

Dat de president gratie zou verlenen aan vrienden en bondgenoten werd verwacht, maar Trump heeft ook anderen vrijgesproken. Bijvoorbeeld vier Blackwater-beveiligers die waren veroordeeld voor de dood van een groep Iraakse burgers in 2007. Een van hen was schuldig bevonden aan moord en was veroordeeld tot levenslang. In Irak is de bevolking woedend over dat gratiebesluit.

Ook Clinton en Obama

Trump is zeker niet de enige president die in de laatste weken van zijn presidentschap gebruikmaakt van zijn recht om veroordeelden gratie te verlenen. Bill Clinton deed het op zijn laatste dag als president in januari 2001 nog 140 keer. Onder de mensen die daarvan profiteerden waren Clintons broer Roger, die was veroordeeld vanwege cocaïnebezit, en een belangrijke geldschieter van de Democratische partij. Barack Obama verleende op het laatst minder mensen gratie, maar gaf nog wel honderden veroordeelden een strafvermindering.