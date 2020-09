Nederlanders over de plannen van het kabinet: 'Er zit niks voor mij in'

Schurink maakte zelf gebruik van de eerste ronde noodsteun. Mede daardoor hoefde hij niemand van zijn 43 vaste personeelsleden te ontslaan. "Natuurlijk dekte het niet alle kosten, maar het hielp. Daar ben ik enorm dankbaar voor. Ik besefte weer wat het is om in een land te leven waar dit soort hulp bestaat."

Meer dan drie maanden waren zijn sportscholen noodgedwongen dicht. Sinds deze maand zit het aantal klanten weer voorzichtig in de lift. Ondanks de schade is hij positief over de toekomst. "Ik heb niet dertig jaar gewerkt aan mijn bedrijf om het door een virus te zien stranden."

Als Schurink dan een kanttekening moet noemen bij de Troonrede, is het dat de overheid meer mag inzetten op lastenverlichting voor bedrijven. "Maar voor de rest voel ik me erg gesteund."

'Jammer maar een begin'

"Een mooi begin", zo noemt senior longverpleegkundige Janine Nieuwenhuis (41) de steun die is beloofd aan haar sector. "De koning sprak zijn waardering uit, dat is altijd leuk, maar het is ook fijn dat er geld wordt vrijgemaakt om de werkdruk te verlagen."

De bonus die het personeel in de zorg krijgt, weegt volgens Nieuwenhuis niet op tegen het ontbreken van salarisverhoging. "Van het geld dat wordt vrijgemaakt hoop ik dan maar dat het op een goede manier terechtkomt: zoals aan meer handen aan het bed en scholing."

De eerste maanden na het begin van de uitbraak in Nederland waren voor haar een heel hectische en emotionele periode. "We hadden te maken met een nieuw en grillig ziektebeeld. Het medisch personeel stond met de rug tegen de muur. Maar het was ook een periode van fantastische waardering van de buitenwereld en van patiënten voor wie wij er echt konden zijn omdat er verder niemand anders bij mocht."