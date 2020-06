Duizend euro coronabonus voor zorgpersoneel

In het najaar uitgekeerd

Volgens De Jonge zal de bonus in het najaar worden uitgekeerd. Hij denkt dat zo'n 800.000 mensen voor de bonus in aanmerking komen en dat er dus 800 miljoen euro mee is gemoeid.. "Maar dat is een inschatting en in het najaar zal blijken hoeveel het er precies zijn."

Met een krappe meerderheid wees de Kamer deze week het voorstel af om het zorgpersoneel ook structureel beter te belonen. De Jonge zei vandaag dat er al jaren meer geld naar zorgmedewerkers is gegaan. "We zorgen er elk jaar opnieuw voor dat de salarissen in de zorg de salarissen in de rest van de markt kunnen bijbenen."