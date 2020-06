Motie over zorgbeloning na drie keer stemmen niet aangenomen

Het kabinet hoeft niet te zorgen voor structureel betere beloning voor zorgpersoneel. Na drie keer stemmen is een motie van SP en PvdA afgewezen met 73 tegen 71. Het voorstel gaat over betere arbeidsvoorwaarden en meer geld voor zorgpersoneel, dat het zwaar te verduren heeft gehad in de coronacrisis.

De oproep aan het kabinet van PvdA-leider Lodewijk Asscher en SP-leider Lilian Marijnissen was al twee keer eerder in stemming gebracht in de Tweede Kamer. Beide keren staakten de stemmen.

Groepen van 50

Vandaag was er net als vorige week een hoofdelijke stemming, waarbij alle aanwezige Kamerleden persoonlijk moeten aangeven of ze voor of tegen zijn. Vanwege de coronabeperkingen doet de Kamer dat in groepen van vijftig Kamerleden, zodat ze voldoende afstand van elkaar kunnen houden.

Er was nog enige consternatie bij het stemmen, omdat PvdA-leider Asscher te laat was met zijn stem. Op het moment dat zijn naam werd afgeroepen, stond hij net buiten de vergaderzaal met D66-Kamerlid Paternotte te praten.

Vlak daarna snelde hij naar de microfoon om alsnog te zeggen dat hij voor wilde stemmen. Maar Kamervoorzitter Arib telde zijn stem niet mee. Uiteindelijk bleek het niet van invloed op de uitkomst.

Kijk hieronder hoe Asscher de stemming net miste en wat hij daarna te zeggen had: