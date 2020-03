Kabinet gesteund in corona-aanpak, Kamer unaniem voor bonus zorgpersoneel

De Tweede Kamer staat achter de kabinetsplannen om het coronavirus te bestrijden en de economische gevolgen te verzachten. De meeste partijen vinden het verstandig dat Nederland niet helemaal op slot gaat. Alleen oppositiepartijen PVV en Forum voor Democratie pleiten voor een totale lockdown, dat wil zeggen dat burgers zo veel mogelijk binnen blijven.

Een motie om zorgpersoneel een bonus te geven voor hun extra inzet bij de aanpak van het coronavirus kreeg de unanieme steun van de Kamer. Ze staan in de "frontlinie", staat in de motie van het onafhankelijke Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen. "Behalve een welgemeend applaus zou dat ook een financiële blijk van waardering mogen opleveren." Het kabinet gaat onderzoeken of dat kan.

Op dit moment zijn in Nederland alle scholen, cafés en restaurants gesloten, werken zoveel mogelijk mensen thuis, sluiten veel grote winkels hun deuren en rijdt er minder openbaar vervoer. Het kabinet trekt ook miljarden euro's uit om bedrijven en zzp'ers in nood te helpen. Minister Koolmees van Sociale Zaken vroeg in het Kamerdebat over de coronacrisis de ondernemers wel om wat geduld. "Het duurt nog even voor de regelingen klaar zijn."

Verder gaan de buitengrenzen van de Europese landen dicht en wordt Nederlanders gevraagd om niet op reis te gaan. Eerder deze maand werd al besloten om evenementen met meer dan 100 bezoekers af te gelasten.

Piek

Premier Rutte hield in het debat de mogelijkheid open dat er nog verdergaande maatregelen genomen moeten worden. Maar dat is nu nog niet nodig, voegde hij toe.

Het kabinet wil, gebaseerd op adviezen van het RIVM en de Wereldgezondheidsorganisatie WHO, het virus maximaal beheersen en de piek in de verspreiding afvlakken. Zo wordt voorkomen dat ziekenhuizen overbelast raken en er geen IC-bedden meer zijn voor ernstig zieken.

De meeste politieke partijen lieten weten deze koers te steunen. "Een totale lockdown klinkt aantrekkelijk, maar het brengt ons niet wat nodig is", zei VVD-Kamerlid Veldman. GroenLinks-leider Klaver: "Er is een pandemie en die gaat niet weg als we allemaal in lockdown gaan."

Kijk hier naar wat de partijen vinden van het op slot doen van Nederland: