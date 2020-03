Reisadvies: alleen naar het buitenland als het nodig is

Het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert alle Nederlanders alleen nog naar het buitenland te reizen als dat strikt noodzakelijk is. Alle vakantiereizen naar het buitenland worden afgeraden.

Voor alle landen geldt vanaf nu minimaal code oranje: alleen noodzakelijke reizen.

Het nieuwe reisadvies volgt op het besluit dat de EU-regeringsleiders vandaag namen om de mogelijkheid tot reizen naar de Schengenzone drastisch te beperken.

Reizigers van buiten de EU worden alleen nog toegelaten als hun reis essentieel is. Het inreisverbod geldt niet voor EU-burgers en hun familie, mensen met een verblijfsvergunning, medisch personeel, vrachtwagenchauffeurs, diplomaten, bepaalde onderzoekers en grenswerkers.

Het ministerie vraagt iedereen met reisplannen zich af te vragen of de reis echt nodig is. Nederlanders krijgen het advies reizen waar mogelijk uit te stellen of te annuleren.

Mensen die al in het buitenland zijn, moeten nagaan of hun verblijf daar nodig is. Zo niet, dan moeten ze in overleg met hun luchtvaartmaatschappij of reisorganisatie kijken of ze kunnen vertrekken.

Het ministerie zegt samen met de reisbranche te zoeken naar mogelijkheden om Nederlandse reizigers terug te laten keren naar huis.

De transportsector en het goederenvervoer kunnen gewoon naar het buitenland blijven reizen.