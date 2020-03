'De komende tijd zal een groot deel van de bevolking met het virus besmet raken'

Volgens Rutte kiest de regering ervoor het virus maximaal te controleren en de piek in de verspreiding af te vlakken en uit te spreiden over een langere periode. Op die manier wordt immuniteit opgebouwd en zorgen we ervoor dat de zorg het aankan.

Als het virus onbeheerst zijn gang zou gaan, zou het zorgsysteem volledig overvraagd worden. Kwetsbare ouderen en andere patiënten zouden niet geholpen kunnen worden. "Dat moeten we koste wat kost voorkomen."

Maar ook het eindeloos proberen het virus tegen te houden is geen optie, zei de premier. "In dat scenario zouden we ons land feitelijk een jaar of zelfs langer moeten platleggen, met alle gevolgen van dien.

Alles op alles voor bedrijven

Rutte stond ook stil bij de zorgen die veel mensen hebben over hun werk. "We zetten alles op alles om ervoor te zorgen dat bedrijven niet omvallen door wat er nu gebeurt en dat mensen hun baan niet verliezen. Het zal hoe dan ook een moeilijke tijd worden, maar we laten u niet in de steek."

Hij vroeg om steun voor het kabinetsbeleid. "Dit is een tijd waarin we elkaar moeten vinden, over meningsverschillen en tegenstellingen heen. Een tijd om het gezamenlijk belang boven het eigen belang te stellen."

Rutte eindigde met een oproep: "We moeten dit echt met 17 miljoen mensen doen. Samen komen we deze moeilijke tijd te boven. Let een beetje op elkaar. Ik reken op u."

Hier kan je de toespraak van premier Rutte terugkijken: