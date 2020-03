171 coronapatiënten op de intensive care, ziekenhuizen 'stralen rust uit'

Op dit moment zijn er nog voldoende IC-bedden, vertelde Gommers vandaag aan de Tweede Kamer. De meeste druk is er in het zuiden. Ongeveer de helft van de coronapatiënten op Nederlandse IC's ligt in Brabantse of Limburgse ziekenhuizen. Maar ook die ziekenhuizen "stralen rust uit", zoals Gommers het uitdrukt. Zelfs in het Amphia-ziekenhuis in Breda, waar zestien coronapatiënten op de intensive care liggen, zijn er ook nog zes lege bedden. "Ze zijn daar totaal in control, omdat ze heel goed waren voorbereid", aldus Gommers.

Crisisfase

Toch wordt er hard gewerkt om de verwachte piek met patiënten de komende maanden aan te kunnen. In totaal zijn er nu 1150 IC-bedden, waarvan er 575 vrij zijn voor coronapatiënten. In veel ziekenhuizen worden artsen en verpleegkundigen bijgeschoold zodat ze straks op de intensive care kunnen werken.

Dat aantal kan als het nodig is worden uitgebreid tot 1500 en in een 'crisisfase' zelfs tot 2000. In dat laatste geval zijn wel vrijwel alle artsen en verpleegkundigen dan bezig met coronapatiënten, naast absolute noodgevallen. Ook zijn er volgens Gommers dan nog 500 extra beademingsapparaten nodig, die nog gevonden moeten worden.