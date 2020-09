Troonrede: investeren in banen, economische terugslag op komst

Hij sprak zijn bewondering en dank uit voor iedereen die in de zorg en elders in de samenleving al wat mogelijk deed om de crisis het hoofd te bieden. "Het weefsel van de samenleving is sterk gebleken. Het blijft bijzonder hoe Nederlanders er voor elkaar zijn als de nood aan de man komt."

Willem-Alexander begon de toespraak met zijn herinnering aan de Dodenherdenking op 4 mei, die zonder publiek was. "Het was onwerkelijk en zeer realistisch tegelijk. De stilte nog oorverdovender dan anders."

Huidskleur of naam

Maar niet de hele speech ging over corona. Ook het thema discriminatie kwam aan bod. "Een wezenlijke bedreiging voor de kwaliteit van de rechtsstaat is dat in ons land iemands huidskleur of naam nog te vaak bepalend is voor zijn of haar kansen. Dat is onaanvaardbaar."

Willem-Alexander stelde dat het debat soms schuurt. "Maar het kan ons ook verder brengen in de strijd tegen discriminatie, racisme en ongelijke behandeling. Bestaande verschillen overbruggen begint bij de bereidheid naar elkaar te luisteren."

Ook werd er gerefereerd aan de moord op advocaat Derk Wiersum: