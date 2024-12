ANP

NOS Nieuws • vandaag, 06:45 Wekdienst 2/12: Erasmusschutter voor de rechter • Belangrijke klimaatzaak van start

Goedemorgen! Erasmusschutter Fouad L. verschijnt voor het eerst in de rechtbank in Rotterdam. In Den Haag begint een belangrijke klimaatzaak waaruit moet blijken wie juridisch verantwoordelijk is voor klimaatschade.

Het weer: vandaag komt er veel bewolking voor en uit het wolkendek vallen enkele buien. Later komen ook langere droge perioden voor en breekt soms de zon door. Bij een matige zuidwestenwind wordt het 10 tot 12 graden.

Wat kan je vandaag verwachten?

Erasmusschutter Fouad L. verschijnt voor het eerst in de rechtbank in Rotterdam. Hij wordt verdacht van het doodschieten van zijn buurvrouw Marlous (39) en haar dochter Romy (14) in hun woning in Rotterdam-Delfshaven. Daarna ging hij volgens justitie naar het Erasmus MC waar hij docent en huisarts Jurgen Damen (43) doodschoot.

Bij het Internationaal Gerechtshof in Den Haag begint een belangrijke klimaatzaak. Het hof gaat zich buigen over de vraag welke wettelijke verplichtingen landen hebben om het klimaat te beschermen.

De Israëlische premier Netanyahu moet in eigen land voor de rechter verschijnen in een corruptiezaak. Hij zou voor 180.000 euro aan geschenken hebben aangenomen. De zaak loopt al jaren en Netanyahu heeft geprobeerd om onder de zitting uit te komen, omdat hij geen tijd zou hebben om zich goed voor te bereiden.

Wat heb je gemist?

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gratie verleend aan zijn zoon Hunter. Die werd in juni schuldig bevonden aan het overtreden van de wapenwet en zou deze maand zijn straf te horen krijgen. Ook bekende hij schuld in een belastingzaak tegen hem.

"Ik geloof in het rechtssysteem, maar ik geloof ook dat de politiek dit proces heeft beïnvloed en dat dat heeft geleid tot een gerechtelijke dwaling", zegt de president in een verklaring.

"Geen enkel redelijk persoon die naar de feiten van Hunters zaken kijkt, kan tot een andere conclusie komen dan dat hij werd uitgekozen omdat hij mijn zoon is. En dat is fout", zegt Joe Biden over deze zaken. Hij stelt dat de aanklachten pas kwamen na druk van zijn politieke tegenstanders in het Congres.

Hunter Biden werd veroordeeld, omdat hij loog bij de aanvraag van een wapen in 2018. Hij was destijds verslaafd, maar kruiste 'nee' aan bij een vraag over drugsgebruik. Ook zou hij deze maand de straf te horen krijgen in de belastingzaak tegen hem.

Ander nieuws uit de nacht:

Geen akkoord over internationaal plasticverdrag, volgend jaar weer gesprekken: hoewel de onderhandelaars van meer dan 170 landen voor het laatst samen zouden komen in de Zuid-Koreaanse stad Busan, is nu afgesproken dat zij volgend jaar verder gaan praten.

Opnieuw onrustige nacht in Georgische hoofdstad Tbilisi: tegenstanders van het anti-EU-beleid van de regering waren nog tot laat op straat te vinden.

Zeker twee doden en tientallen gewonden bij busongeluk in Frankrijk: het ongeval vond plaats op een bergweg in de gemeente Porté-Puymorens, niet ver van de grens met Andorra. Rond 17.00 uur raakte de bus een bergwand. Aan boord van de bus uit Spanje waren 47 mensen, inclusief de chauffeur.

En dan nog even dit:

In de oorlog tussen Hezbollah en Israël kwamen ruim 200 reddingswerkers om. Correspondent Daisy Mohr bezocht de Zuid-Libanese stad Nabatieh en sprak met reddingswerker Abbas. Hij bleef met gevaar voor eigen leven om mensen onder het puin vandaan te halen.

4:08 Het verhaal van reddingswerker Abbas in Zuid-Libanon: 'Plots begon de oorlog'

Fijne maandag!