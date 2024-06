EPA Hunter Biden bij de rechtbank in Wilmington (Delaware)

NOS Nieuws • vandaag, 17:31 • Aangepast vandaag, 18:34 Hunter Biden schuldig bevonden aan overtreden wapenwet

Een jury in de Verenigde Staten heeft Hunter Biden schuldig bevonden aan het overtreden van de wapenwet. De zoon van de Amerikaanse president is veroordeeld op alle drie de punten waarvoor hij was aangeklaagd.

Een straf wordt later bepaald. Biden jr. riskeert in theorie maximaal 25 jaar cel. De verwachting is echter dat hij een veel lichtere straf krijgt, omdat het zijn eerste veroordeling is.

Drugsverslaving

Het proces draait om een wapenaanvraag die Hunter Biden in 2018 deed. Bij die aanvraag vulde hij in dat hij geen drugs gebruikte, terwijl hij in die tijd met een drugsverslaving kampte.

De 54-jarige Biden werd aangeklaagd voor liegen tegen een wapenhandelaar en valsheid in geschrifte. De derde aanklacht was het illegaal bezitten van een wapen gedurende elf dagen.

De verdediging van Hunter Biden voerde aan dat hij er ten tijde van de aanvraag van overtuigd was dat hij op dat moment niet verslaafd was. Achteraf is hij daar anders over gaan denken, zeiden zijn advocaten.

Unicum

De twaalfkoppige jury had een paar uur nodig om tot de schuldigverklaring te komen. Volgens aanwezige journalisten reageerde Biden jr. met weinig zichtbare emotie op het oordeel. Het is in de VS de eerste keer dat een kind van een zittend president is veroordeeld.

Hunters vader Joe Biden woonde geen van de zittingen bij en heeft zich in het openbaar ook niet inhoudelijk uitgelaten over de rechtszaak. Hij zei eerder dat hij geen gratie zal verlenen als het tot een veroordeling zou komen.

In een nieuwe verklaring zegt president Biden dat hij de uitkomst van de zaak respecteert en dat hij trots is op zijn zoon. "Jill en ik zullen er altijd met onze liefde en steun zijn voor Hunter en de rest van ons gezin. Niets kan daar iets aan veranderen."

VS-correspondent Rudy Bouma: "De uitspraak is geen verrassing: Hunter Biden heeft zelf in zijn autobiografie beschreven dat hij in 2018 verslaafd was en dat wordt nu tegen hem gebruikt. Ook had hij justitie vorig jaar al een bekentenis aangeboden als hem geen straf zou worden opgelegd, maar die schikking werd door de rechter verworpen. De veroordeling kan president Biden stemmen kosten bij de aanstaande verkiezingen, te meer doordat zijn zoon in het najaar ook nog terechtstaat voor belastingontduiking. Toch zijn de zaken tegen Hunter voor de Republikeinen lastig politiek uit te buiten, want het toont aan dat justitie geen verlengstuk is van de regering-Biden, zoals Donald Trump en zijn aanhangers voortdurend claimen. Immers, justitie pakt niet alleen Trump, maar ook de zoon van de president aan. Bovendien worden ook twee Democratische parlementsleden vervolgd."