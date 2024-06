Reuters Hunter Biden

NOS Nieuws • vandaag, 19:19 Rechtszaak Hunter Biden begint, eerste strafzaak ooit tegen kind president VS

In de Amerikaanse staat Delaware is de strafzaak tegen Hunter Biden begonnen. De zaak draait om het mogelijk liegen bij de aanvraag van een wapen. Het is de eerste keer in de VS dat er een strafzaak is tegen het kind van een zittende president.

De zoon van Joe Biden wordt beschuldigd van drie misdaden: liegen tegen een wapenhandelaar, valsheid in geschrifte bij aanvraag van een wapen en het korte tijd illegaal bezitten van een wapen.

In zijn memoires uit 2021 heeft Biden jr. uitgebreid geschreven over zijn vroegere drugsverslaving. Volgens de aanklacht had hij in 2018 als drugsgebruiker nooit een wapenaanvraag mogen doen en ook niet op een formulier mogen invullen dat hij geen drugs gebruikte.

Betrouwbaarheid

De advocaten van Biden jr. hebben laten weten dat ze mogelijk gaan betogen dat de zoon van de president zichzelf niet als een verslaafd zag toen hij het formulier invulde en daarom 'nee' aanvinkte bij een vraag over drugsgebruik. Ook trekken ze de betrouwbaarheid van de eigenaar van de wapenwinkel in twijfel.

Als het tot een veroordeling komt, kan Hunter Biden 25 jaar celstraf krijgen. De verwachting is echter dat hij een veel lichtere straf krijgt en mogelijk zelfs helemaal niet de gevangenis in hoeft, omdat het het eerste vergrijp zou zijn waarvoor hij wordt veroordeeld.

Eerder leek het erop dat Hunter Biden niet voor de rechter zou hoeven komen vanwege een deal met justitie, maar die afspraak hield geen stand. De rechter vond de voorwaarden niet helder.

Correspondent VS Rudy Bouma: "De Republikeinen zullen deze rechtszaak tegen Hunter Biden gebruiken om de aandacht af te leiden van de veroordeling van Donald Trump in de zwijggeldzaak. Dat Hunter Biden in tegenstelling tot Trump nooit een publieke functie heeft bekleed doet er voor veel Republikeinen niet toe. Trump noemt de Bidens steevast de 'misdaadfamilie'. Joe Biden heeft zijn zoon publiekelijk altijd verdedigd. Dat kan hem schaden als tijdens de rechtszaak meer gênante details naar buiten komen. Hunters escapades met drugs en vrouwen in de jaren dat hij verslaafd was zijn al breed uitgemeten in de media, nadat de inhoud van zijn laptop op straat was komen te liggen. De nieuwe rechtszaak tegen hem biedt rechtse tv-zenders zoals Fox News ook de kans de beschuldigingen te recyclen dat Joe Biden betrokken zou zijn geweest bij Hunters schimmige zaken in Oekraïne en China. Noch justitie, noch de Republikeinen in het Congres hebben daar overtuigend bewijs voor kunnen vinden. De negatieve publiciteit rond Hunter Biden zal niettemin aanhouden tot de verkiezingen want in september begint ook nog een zaak tegen hem in Californië wegens belastingontduiking."

De zaak gaat over een periode waarvan Hunter Biden dus heeft toegegeven dat hij verslaafd was aan crack. Zijn overmatig alcohol- en drugsgebruik volgden op de dood van zijn broer Beau, die aan kanker overleed in 2015.

Vandaag zijn in de rechtbank de juryleden geselecteerd. Hunter Biden was aanwezig en ook zijn halfzus Ashley en stiefmoeder Jill, die hem samen met Joe Biden heeft opgevoed.

Oneindig veel liefde

De president was er zelf niet, maar bracht afgelopen weekend veel tijd met Hunter door in Rehoboth Beach, waar de familie Biden een buitenhuis heeft. Joe Biden liet in een persbericht weten dat hij trots is op zijn zoon.

"Als president geef ik geen commentaar op lopende federale rechtszaken, maar als vader heb ik oneindig veel liefde voor mijn zoon, vertrouwen in hem en respecteer ik zijn kracht." Hij stelde dat "Hunters veerkracht bij tegenslag en de kracht die hij toonde bij zijn herstel voor ons (Joe en Jill, red.) inspirerend zijn."