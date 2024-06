AFP Hunter Biden (rechts) buiten bij de rechtszaal in Wilmington

NOS Nieuws • vandaag, 07:42 Opvallende stilte onder Republikeinen over rechtszaak tegen Hunter Biden Magali Meijers Bureau Washington

De rechtszaak tegen Hunter Biden loopt op zijn eind. De jury bepaalt waarschijnlijk deze week of de zoon van Joe Biden wel of niet schuldig is aan het illegaal aanvragen en bezitten van een wapen. Het is de eerste keer dat er in de VS een strafzaak plaatsvindt tegen een kind van een zittende president.

Volgens de aanklagers was Hunter drugsverslaafd op het moment dat hij het wapen kocht. Dat is bij wet verboden in de VS. Hij kruiste bij aankoop van het vuurwapen in 2018 'nee' aan op het formulier bij de vraag of hij een verslaving heeft. De advocaten van Biden jr. beweren dat hij die periode "niet aan de drugs zat" en niet bewust gelogen heeft.

Prominente Republikeinen, onder wie Donald Trump, besteedden de afgelopen jaren enorm veel aandacht aan de escapades van Hunter Biden, maar zij blijven nu stil en daar is een reden voor.

'Niet laten intimideren'

De rechtszaak tegen Hunter volgt een week na de veroordeling van Donald Trump in de zwijggeldzaak rond pornoster Stormy Daniels. Trump noemt deze rechtszaak regelmatig een "heksenjacht" met een "partijdige rechter", en de veroordeling zou "de schuld van Biden" zijn.

Verschillende prominente Republikeinen herhalen deze claims van de oud-president en beschuldigen de regering-Biden en minister Garland van Justitie van corruptie. Maar die bewering wordt ondermijnd door de vervolging van Hunter Biden door datzelfde ministerie. Ook twee Democraten, senator Robert Menendez en Henry Cuellar. lid vanb het Huis van Afgevaardigden, worden op dit moment vervolgd door het ministerie van Justitie.

Minister Garland beet fel van zich af toen hem vorige week door Republikeinen werd verweten dat zijn aanklagers een verlengstuk zijn van de regering-Biden. "Ik laat me niet intimideren", aldus Garland. "Wij zullen ons werk blijven doen zonder politieke vooringenomenheid."

Versoepeling van de wapenwetgeving

Ook de aanklacht zelf is voor de Republikeinen lastig politiek uit te buiten. De partij pleit al jaren voor minimale federale inmenging in wapenbezit. Het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen een meerderheid hebben, nam afgelopen dinsdag nog een versoepelende maatregel aan. Veteranen met mentale problemen kunnen vanaf nu zonder screening een wapen kopen.

Ook steunen Republikeinen organisaties die wapenrechten verdedigen. Die bevinden zich nu ook in een spagaat: "Wij zijn van mening dat de regels die Hunter Biden heeft geschonden ongrondwettelijk zijn en dat de controleformulieren niet eens zouden mogen bestaan", zegt Erich Pratt, vice-president van Gun Owners of America, tegen de New York Times. "Maar zolang deze overtredingen in de wet blijven staan, verdient Hunter Biden geen speciale behandeling van het ministerie van Justitie."

Voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Mike Johnson claimt dat de recente rechtszaak tegen Trump een "zaak uit een bananenrepubliek" was. In een interview met CNBC krijgt hij de vraag of de rechtszaak van Hunter dan ook een zaak uit een bananenrepubliek is. Johnson zegt ontwijkend "nog geen kans" gehad te hebben om naar de rechtszaak van Hunter te kijken. "We zullen zien", is zijn antwoord. "Ik hoop van niet."

Nieuwsuur maakte eerder deze uitlegvideo over de schandalen rond Hunter Biden: