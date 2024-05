AFP Menendez komt aan bij de rechtbank, eerder deze week

NOS Nieuws • vandaag, 05:31 Goudstaven, tonnen cash en een Mercedes: corruptiezaken treffen Democraten Magali Rosa Meijers Bureau Washington Magali Rosa Meijers Bureau Washington

De Democraten in de VS worden geplaagd door corruptieschandalen. Twee congresleden zouden zich hebben laten omkopen door buitenlandse regeringen in ruil voor informatie en invloed op wetgeving.

Zo zou afgevaardigde Henry Cuellar (68) tonnen aan steekpenningen uit Azerbeidzjan en van een Mexicaanse bank hebben aangenomen. En in New York is gisteren het proces tegen senator Bob Menendez (70) begonnen, bij wie goudstaven, tonnen aan cash geld en een luxe Mercedes cabriolet is aangetroffen.

De zaak gaat om een politicus "die zijn macht te koop heeft gezet", aldus de aanklagers. Volgens zijn advocaten is de hele zaak gebaseerd op "speculatie en giswerk". Als de aftrap een indicatie is van het aankomende proces, gaat het lang, complex en fascinerend worden. Decennialang had de senator een vooraanstaande rol bij de vorming van Amerikaans buitenlands beleid en was hij een van de invloedrijkste latino-politici in de VS.

Contant geld en goudstaven

Menendez zou als voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandse zaken zijn macht en invloed hebben gebruikt om gunsten te verlenen aan andere landen. Zo zou hij de regeringen van Egypte en Qatar hebben bevoordeeld. In ruil daarvoor zou de senator uit New Jersey steekpenningen en giften hebben ontvangen. In totaal zijn er achttien aanklachten tegen Menendez.

Zijn vrouw, Nadine Menendez (56), wordt beschuldigd van betrokkenheid bij de corruptieactiviteiten. Zij zou de contactpersoon zijn geweest tussen haar man en degenen die uit waren op politieke gunsten. Beiden claimen onschuldig te zijn.

In het huis van het stel werd tonnen aan contant geld en goudstaven gevonden. In de garage stond een luxe Mercedes cabriolet, mogelijk een gift voor een politieke gunst.

Menendez gooit zijn vrouw onder de bus en beweert zelf niks van de goudstaven in zijn huis te hebben afgeweten. "Uit het bewijsmateriaal zal blijken dat Nadine haar financiële problemen voor Bob verborgen hield", voorspelt zijn advocaat.

EPA Twee goudstaven die in het huis van Menendez werden gevonden

Het is voor een Congreslid verboden om als buitenlands agent op te treden, om belangenconflicten te voorkomen. Volgens de aanklagers was Menendez zich bewust van deze wet, maar deed hij het toch. Als iemand als buitenlands agent optreedt, moet dat ook geregistreerd worden, iets wat niet was gebeurd. Het proces zal naar verwachting zes tot acht weken duren.

Menendez is al gestopt als voorzitter van de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen. Hij weigert echter af te treden als senator, ondanks de druk van tientallen collega's uit zijn eigen partij. In een eerdere verklaring liet hij weten zich niet opnieuw als Democraat verkiesbaar te stellen.

Het is niet de eerste keer dat de Democraat uit New Jersey is aangeklaagd voor omkoping. Eerder kwam hij al in opspraak omdat hij giften zou hebben ontvangen van een rijke oogarts in ruil voor politieke gunsten. Die zaak werd in 2017 nietig verklaard. Nooit eerder werd een Amerikaanse senator twee keer aangeklaagd voor corruptie.

Nog een corruptiezaak

Ook het Democratische congreslid Henry Cuellar werd eerder deze maand beschuldigd van corruptie. Ook in deze zaak wordt de vrouw van de politicus verdacht van betrokkenheid. Het stel zou bijna 600.000 dollar hebben ontvangen van een Azerbeidzjaans olie- en gasbedrijf en een Mexicaanse bank.

Als tegenprestatie zou Cuellar zijn macht hebben gebruikt om het beleid van de VS te sturen in het voordeel van Azerbeidzjan en de Mexicaanse bank. De politicus zou net als Menendez niet als buitenlands agent mogen optreden, maar ook hij claimt onschuldig te zijn. Het is nog niet bekend wanneer de rechtszaak van start gaat.

AFP Henry Cuellar

De van corruptie beschuldigde Democraten zijn ook allebei latino's. Ondanks de overeenkomsten worden de congresleden door collega's niet gelijk behandeld. Beiden zijn lid van de Congressional Hispanic Caucus (CHC), een groep binnen het Congres die bestaat uit uit latino-leden. De CHC geeft congreslid Cuellar het voordeel van de twijfel, maar lijkt senator Menendez de rug toe te keren. Het verschil in behandeling willen ze niet nader toelichten.

Hoewel dit voor de Republikeinen een uitgelezen kans lijkt om de tegenpartij aan te vallen, gebeurt dat vooralsnog nauwelijks. Cuellar krijgt zelfs steun uit opmerkelijke hoek. De Republikeinse presidentskandidaat Donald Trump laat via Truth Social weten het Democratische congreslid te steunen. Cuellar staat binnen zijn partij aan de conservatieve kant. Zo is hij een voorstander voor strengere grensbeveiliging, een standpunt waar ook Trump groot voorstander van is.

De timing van de corruptiezaken is ongelukkig voor de Democraten, die voornamelijk aandacht willen vestigen op de rechtszaken van Trump. Vooral in een verkiezingsjaar, waarin niet alleen de presidentsverkiezingen belangrijk zijn, maar ook wie de meerderheid in het Congres in handen krijgt.