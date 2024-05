Reuters Donald Trump in de rechtbank in New York

NOS Nieuws • vandaag, 22:49 • Aangepast morgen, 00:05 Donald Trump als eerste oud-president VS schuldig bevonden in strafzaak

Donald Trump is als eerste Amerikaanse oud-president ooit schuldig bevonden in een strafzaak. Een twaalfkoppige jury oordeelde na bijna twee dagen beraad dat hij schuldig is aan het vervalsen van documenten in de aanloop naar de presidentsverkiezingen van 2016.

De oud-president stond in New York terecht vanwege het vervalsen van zakelijke gegevens die aantoonden dat Trump 130.000 dollar zwijggeld betaalde aan pornoster Stormy Daniels. Het betalen van zwijggeld is niet strafbaar en het team van Trump betwist in de rechtbank ook niet die betaling. Maar in het geval van Trump werd dat geld volgens de jury in de boeken gezet als juridische kosten. Dat is wel in strijd met de wet.

In een eerste reactie buiten de rechtbank noemde de oud-president de beslissing "een schande" en zei hij "dat ons land naar de hel gaat". De "echte uitspraak" wordt volgens Trump op 5 november geveld, als de Amerikaanse presidentsverkiezingen worden gehouden.

"Dit was het werk van de regering-Biden", zei de oud-president. Hij zei te blijven "vechten tot het bittere einde, tot we winnen". "Dit is nog lang niet voorbij."

Bekijk hieronder een deel van de reactie van Trump:

0:46 Trump na oordeel jury: 'Dit is een schande'

President Biden schrijft op X dat Trump maar op één manier uit het Witte Huis gehouden kan worden: door te gaan stemmen. Biden zei niets over de rechtszaak, maar plaatste het bericht wel net nadat Trump schuldig werd bevonden. Een woordvoerder van zijn campagneteam zegt wel dat deze uitspraak aantoont dat niemand boven de wet staat.

VS-correspondent Marieke de Vries: "Van de vier rechtszaken die tegen Trump lopen, was dit boekhoudkundige misdrijf de minst ernstige. Maar het was wel de persoonlijkste en gênantste omdat het over een buitenechtelijke affaire met een pornoactrice ging. Niet dat dat Trump veel imagoschade heeft opgeleverd, integendeel. Sinds de openbaar aanklager Trump vorig jaar aanklaagde is zijn populariteit alleen maar gegroeid, terwijl hij daarvoor in een dal zat na een tegenvallende uitslag voor de Republikeinen tijdens de tussentijdse verkiezingen. Trump heeft deze rechtszaak gebruikt om zichzelf af te schilderen als slachtoffer van een corrupt rechtssysteem dat nu hem heeft vervolgd,. Volgens hem opent dit de deur om achter iedereen aan kan gaan. Daarmee zaagt hij aan het vertrouwen van zijn achterban in de rechtsstaat."

De rechter bepaalt op 11 juli wat de straf voor Trump wordt. Dat is minder dan een week voor de Republikeinse Nationale Conventie. Daar wordt de kandidatuur van Trump voor de presidentsverkiezingen van dit eind jaar officieel vastgesteld.

Omdat dit de eerste keer is dat een oud-president in een strafzaak schuldig is bevonden, verwachten juridisch experts dat de oud-president niet de gevangenis in hoeft. Ook mag hij nog gewoon meedoen aan de presidentsverkiezingen later dit jaar. Wel mag hij waarschijnlijk niet stemmen in zijn thuisstaat Florida omdat hij na het horen van zijn straf een veroordeeld misdadiger is.

De rechter heeft ook de mogelijkheid om Trump een voorwaardelijke straf te geven waarbij hij zich regelmatig zou moeten melden bij een reclasseringsambtenaar in de staat New York. Ook zou hij bijvoorbeeld een taakstraf kunnen krijgen.

De oud-president kan nog wel tegen de uitspraak in beroep gaan.

Welke strafzaken tegen Trump lopen nog? De strafzaak in Washington DC over zijn betrokkenheid bij bestorming van het Capitool op 6 januari 2021

De strafzaak in Washington DC over zijn betrokkenheid bij bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 Beïnvloeding van verkiezingsuitslag in Georgia

Onrechtmatig bewaren van geheime documenten in Mar-a-Lago