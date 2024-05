AFP Trump tijdens zijn toespraak

NOS Nieuws • vandaag, 14:37 Trump uitgejouwd bij poging libertariërs voor zich te winnen

Een unieke handreiking van Donald Trump om leden van de Libertarische Partij voor zich te winnen is minder succesvol verlopen dan de Republikein zal hebben gehoopt. Tijdens zijn toespraak op de conventie van de partij werd hij constant uitgejouwd door het publiek.

De libertariërs zijn normaal geen factor van betekenis in het tweepartijensysteem van de Amerikaanse politiek. Omdat echter in de peilingen het verschil tussen zittend president Biden en zijn Republikeinse tegenstander Trump dit jaar zo klein is, zou het veel kunnen uitmaken als een deel van de achterban wordt weggekaapt. Ook onafhankelijk kandidaat Robert F. Kennedy kwam daarom vrijdag al langs om zieltjes te winnen.

Leden van de Libertarische Partij delen standpunten met zowel Republikeinen als Democraten. Zo pleiten ze voor een kleine overheid en weinig belastingen, maar staan ze ook voor grote persoonlijke vrijheden op het gebied van drugsgebruik of abortus.

Gejuich, gefluit en boe-geroep

Die verdeeldheid was merkbaar toen Trump gisteravond het podium in het Washington Hilton betrad, als eerste Amerikaanse presidentskandidaat die de conventie van een derde partij toesprak. In het publiek waren mensen met Make America Great Again-petjes en T-shirts, maar er waren ook lawaaimakers uitgedeeld om hem het spreken onmogelijk te maken.

Gejuich, gefluit en boe-geroep vergezelde Trump vanaf het begin van zijn speech. Zijn uitleg waarom hij juist dit publiek kwam toespreken werd ook met spot ontvangen: "Het afgelopen jaar heeft de overheid mij 91 keer aangeklaagd. Als ik nog geen libertariër was, dan zou ik het nu wel zijn geworden."

Zie hier hoe het publiek reageerde:

1:13 Trump uitgejoeld bij conventie libertariërs: 'Wow, dat is aardig'

De ontvangst zal Trump bevreemd hebben, omdat hij meer gewend is aan zijn eigen campagnebijeenkomsten, waar het publiek aan zijn lippen hangt en alleen instemming uit. Het viel aanwezige journalisten op dat Trump vaart leek te willen maken: hij hield zich strak aan zijn voorbereide speech en zag af van de meanderende overdenkingen die hij zelfzelf regelmatig toestaat.

Trump schoot ook eenmaal uit zijn slof, toen het publiek lacherig reageerde op zijn voorstel dat ze hem maar tot presidentskandidaat van de Libertarische Partij moesten kiezen. "Wow, lekker dan", reageerde hij op het hoongelach. "Misschien willen jullie helemaal niet winnen? Blijf maar lekker bij de 3 procent van de stemmen die jullie telkens halen."

Tijdens de speech kwam het nog tot een handgemeen tussen een aanhanger en een tegenstander van Trump. Ook werd iemand met een bord waarop stond "No wannabe dictators" uit de zaal geleid.

Silk Road

Toch waren er ook momenten dat er instemming klonk voor voorstellen van Trump, Zo was men voorzichtig positief over de belofte dat hij meer functionarissen van libertarische snit zal aanstellen en was men enthousiast over zijn voorstel Ross Ulbricht vrij te laten als hij terugkeert naar het Witte Huis.

Ulbricht werd in 2015 veroordeeld tot levenslang vanwege het oprichten van Silk Road, een online handelsplaats voor illegale drugs. De zaak leidt tot woede bij libertariërs, die tegen drugsverboden zijn en de celstraf buitenproportioneel hoog vinden.

Of Trump uiteindelijk zijn criticasters heeft weten te overtuigen, zal vandaag moeten blijken: op de laatste dag van de conventie kiest de partij zijn presidentskandidaat.