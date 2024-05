EPA Oud-president Donald Trump in de rechtbank in New York

NOS Nieuws • vandaag, 16:05 Eerste strafzaak tegen Trump nadert einde, jury in beraad over zwijggeld

In New York nadert de eerste strafzaak tegen oud-president Trump zijn ontknoping. De slotpleidooien zijn uitgesproken, nu is het aan de jury om te beslissen of Trump wel of niet schuldig is aan het betalen van zwijggeld aan ex-pornoactrice Stormy Daniels en het vervolgens frauduleus wegschrijven van dat bedrag in de boekhouding.

Vandaag krijgt de twaalfkoppige jury eerst instructies van de rechter, waarna ze zich zullen terugtrekken om tot een unaniem oordeel te komen. Het is onduidelijk hoe lang dit gaat duren. Dat kan enkele uren zijn, maar ook dagen.

Deze zaak is een van de vier lopende strafzaken tegen Trump. De juryleden moeten zich buigen over de vraag of hij 130.000 dollar heeft betaald aan Daniels. Daarmee zou hij hebben willen voorkomen dat zij vlak voor de verkiezingen van 2016 met details naar buiten zou treden over een affaire die ze tien jaar eerder hadden.

Trump wordt ervan beschuldigd de betaling in de boekhouding te hebben weggeschreven als juridische kosten, wat zou neerkomen op valsheid in geschrifte. Ook zou hij campagnegeld hebben gebruikt voor de betaling.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Verenigde Staten dat een oud-president terechtstaat. Dat Trump ook presidentskandidaat is voor de aankomende verkiezingen in november, maakt de zaak nog zwaarwegender.

VS-correspondent Marieke de Vries: "De slotpleidooien gisteren duurden ruim zeven uur. De verdediging had drie uur nodig en de aanklager ruim 4,5 uur, en dat voor een boekhoudkundig vergrijp. Als een willekeurige CEO van een willekeurig bedrijf terecht had gestaan, had het niet zo lang geduurd. Daaruit blijkt wel hoe politiek gevoelig deze zaak ligt. Na de slotpleidooien hoorden we van journalisten die in de rechtszaal waren dat de jury heel professioneel was. Er was niets van hun gezichten af te lezen. Niemand weet dus welke kant deze zaak opgaat."

In de afgelopen zes weken zijn meer dan twintig getuigen gehoord. Het advocatenteam van Trump probeerde de jury er niet van te overtuigen dat er nooit iets is gebeurd tussen Daniels en Trump, maar deed wel zijn best om twijfel te zaaien over de vraag of Trump wist dat er zwijggeld aan haar was betaald. Daarbij werd Michael Cohen, de voormalige advocaat van Trump die het bedrag aan Daniels had betaald, afgeschilderd als een onbetrouwbare leugenaar.

Cohen heeft verklaard dat Trump hem telefonisch de opdracht heeft gegeven om de betaling te regelen met de woorden "just do it". De verdediging betoogde dat dat telefoontje over iets anders ging, maar volgens de aanklager is het overduidelijk dat dit om het zwijggeld gaat.

Gevangenisstraf

Als aangetoond kan worden dat Trump valsheid in geschrifte heeft gepleegd om de uitkomst van de verkiezingen te beïnvloeden, is dat een strafbaar feit. Hij kan in dat geval maximaal vier jaar gevangenisstraf krijgen.

De oud-president moet ook nog voorkomen vanwege pogingen om de verkiezingsuitslag van 2020 ongeldig te verklaren. Die zaak dient in de staat Georgia en zal vermoedelijk niet voor de presidentsverkiezingen worden behandeld. Verder lopen eer nog zaken over Trumps rol bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 en over het bezit van geheime documenten.