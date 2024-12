Geen akkoord over internationaal plasticverdrag, volgend jaar weer gesprekken

Het is internationale onderhandelaars niet gelukt om in Zuid-Korea een wereldwijd verdrag te sluiten om plasticvervuiling aan te pakken.

Hoewel de onderhandelaars van meer dan 170 landen voor het laatst samen zouden komen in de Zuid-Koreaanse stad Busan, is nu afgesproken dat zij volgend jaar verder gaan praten.

Bindende controles op chemicaliën

Meer dan 100 landen zijn het er inmiddels volgens persbureau AP over eens dat in het verdrag moet staan dat de productie van plastic moet worden beperkt en dat er wettelijk bindende controles moeten komen op giftige chemicaliën die gebruikt worden voor het produceren van plastic. Daar zijn een aantal landen die plastic produceren of veel olie en gas exporteren het echter mee oneens.