Zeker twee doden en tientallen gewonden bij busongeluk in Frankrijk

Bij een busongeluk in het zuiden van Frankrijk zijn zeker twee mensen om het leven gekomen en 42 mensen gewond geraakt, van wie tien zwaargewond.

Het ongeval vond plaats op een bergweg in de gemeente Porté-Puymorens, niet ver van de grens met Andorra. Rond 17.00 uur raakte de bus een bergwand. Aan boord van de bus uit Spanje zaten 47 mensen, inclusief de chauffeur.

Het is nog onbekend waardoor de bus de wand raakte, meldt het bestuur van het departement Pyrénées-Orientales, waar Porté-Puymorens deel van uitmaakt. De passagiers in de bus hebben voornamelijk de Spaanse en Colombiaanse nationaliteit, meldt Le Monde .

Vijf helikopters

De burgemeester van Porté-Puymorens, dat in de winter een skioord is, spreekt van een "extreem zwaar ongeluk". Ruim 130 brandweerlieden en tientallen agenten uit Frankrijk en Andorra hielpen na het ongeval en er werden vijf helikopters ingezet om de slachtoffers naar ziekenhuizen te vervoeren. Voor de overlevenden is psychische hulp beschikbaar gesteld.