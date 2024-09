AFP Hunter Biden bij de rechtbank.

NOS Nieuws • vandaag, 01:51 Hunter Biden, zoon van Joe Biden, bekent schuld in belastingzaak

Hunter Biden heeft donderdag schuld bekend in de belastingzaak tegen hem. Dat is een verrassing, omdat de zoon van de Amerikaanse president Joe Biden de aanklachten eerder nog formeel ontkende.

De bekentenis is geen onderdeel van een deal met justitie. Dat gebeurt vaak in ruil voor een lagere straf, maar de aanklagers waren in dit geval niet op de hoogte van Bidens bekentenis. Eigenlijk stond op de eerste dag van het proces alleen de jury-selectie op het programma, toen de advocaten van Biden vertelden dat hij schuld bekent.

Hunter Biden is aangeklaagd omdat hij zo'n 1,4 miljoen dollar aan belastingen niet betaald heeft. Het zou gaan om belastingen tussen 2016 en 2019, naar eigen zeggen worstelde hij in die periode met zijn drugsverslaving. Volgens de aanklacht gaf hij in die periode enorme bedragen uit aan "drugs, escorts en vriendinnen, luxehotels en huurwoningen, luxeauto's, kleding en andere items van persoonlijke aard".

De uitspraak is op 16 december. Biden riskeert een celstraf van maximaal 17 jaar en een boete van 450.000 dollar.

Eerder veroordeeld

Eerder dit jaar werd Biden al veroordeeld voor het overtreden van de wapenwet. Het was de eerste keer dat een kind van een zittende president werd veroordeeld en dat had veel invloed op de verkiezingscampagne van, toen nog presidentskandidaat, Joe Biden. Dat proces draaide om een wapenaanvraag die Hunter Biden in 2018 deed.

Bij die aanvraag vulde hij in dat hij geen drugs gebruikte, terwijl hij in die tijd dus met een drugsverslaving kampte. Biden werd schuldig bevonden aan de aanklachten, maar het is nog niet bekend welke straf hij hiervoor krijgt.