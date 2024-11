NOS Sport • vandaag, 10:19 Verstappen na turbulent jaar: 'Afscheid nemen is makkelijk, problemen aanpakken belangrijker' Joost Smedema redacteur Formule 1 in Las Vegas

Joost Smedema redacteur Formule 1 in Las Vegas



Achter zijn pitbox ruikt het naar champagne. De viervoudig wereldkampioen is drijfnat. Uitgelaten zit Max Verstappen anderhalf uur na het behalen van de titel in Las Vegas op de doorweekte schouders van zijn teamleden. Hij is opgelucht.

ANP

"Toen ik over de streep kwam, voelde ik: het is volbracht. Ik ben blij dat het erop zit. We hebben het best een lange tijd heel moeilijk gehad, ik ben er trots op hoe we daar als team doorheen zijn gegaan."

'Onstuimig begin van het jaar'

Nog voor het seizoen begon, bevond Red Bull Racing zich in het oog van een storm. Hij zoekt even naar het juiste woord en komt met "onstuimig" om het begin van het jaar te omschrijven.

De positie van teambaas Christian Horner wankelde nadat hij werd beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag. Horner werd vrijgepleit, maar de verhoudingen stonden op scherp. Jos Verstappen noemde Horners positie "onhoudbaar", de relatie tussen beiden bereikte een dieptepunt.

Daarnaast kondigden drie kopstukken, alle drie na een dienstverband van zo'n twintig jaar, hun vertrek bij Red Bull aan: topontwerper Adrian Newey, hoofdstrateeg Will Courtenay en sportief directeur Jonathan Wheatley.

AFP Februari 2024: Christian Horner en Adrian Newey

Hoe onrustig het in de paddock en achter de schermen ook was, Verstappens prestaties leden er niet onder. "Ik denk dat ik best kalm kan blijven onder die omstandigheden", analyseert hij zichzelf. "Je krijgt mij moeilijk van de wijs. Ik ben echt gefocust op het racen en wat daarvoor nodig is."

"Ik weet van mezelf: als ik in de auto zit, vergeet ik alle positieve en negatieve dingen om me heen. Ik richt me op wat ik moet doen en dat is presteren, ervoor zorgen dat ik zo hard rijd als ik kan."

'De auto is een monster'

Nadat de rust rond Horners positie was teruggekeerd, kwam het gevaar uit een andere hoek. De concurrentie zette grote stappen. Sinds de GP van Miami (begin mei) waren McLaren en Ferrari structureel even snel, of zelfs sneller, dan de Red Bull van Verstappen. Ook Mercedes mengde zich in de strijd om grandprixzeges.

Verstappen raakte intussen steeds gefrustreerder over zijn auto, hij noemde de RB20 in Monza (begin september) "een monster".

"We hadden problemen met de auto zonder te weten waar die vandaan kwamen. Na heel veel wedstrijden waren we natuurlijk niet blij, maar het heeft dan geen zin rond te schreeuwen dat het allemaal klote is."

Zie daar de ervaring van de 27-jarige kampioen, die in zijn eerste seizoenen nog werd weggezet als een druistige coureur. "Drie jaar geleden was het me minder gelukt, maar als je al een paar kampioenschappen hebt, is het makkelijker te relativeren."

ANP September 2024: Verstappen in Monza

Horner prees Verstappen voor zijn betrokkenheid dit seizoen, merkte op dat hij een andere rol had dan eerder. Verstappen: "Toen was het niet nodig omdat alles op rolletjes liep, dan hoef je niet tien extra dagen bij het team te zijn."

Verstappen haalt er ook voldoening uit om met zijn monteurs, engineers, strategen en designers probleem op te lossen. "Iedereen reageert anders op succes en tegenslagen, er komt people management bij kijken. Dat vind ik mooi, iedereen heeft een eigen karakter, we werken samen aan hetzelfde doel."

Ik ben niet iemand die drastische beslissingen neemt als het tegenzit. Max Verstappen

Dat teamgevoel zorgt ervoor dat hij, ondanks alle obstakels in 2024, Red Bull in ieder geval volgend jaar trouw blijft. Ondanks interesse van Mercedes' teambaas Toto Wolff.

"Ik denk dat bepaalde gedachten elk jaar wel door je hoofd gaan. Hoe lang wil ik dit nog blijven doen? Waar wil ik rijden? Hoe wil ik het een of het ander aanpakken? Er gebeuren altijd dingen waar je over na moet denken, in je privéleven en als coureur."

"Het is niet erg als die vragen opkomen, ik kan daar vrij relaxed mee omgaan en ben niet iemand die drastische beslissingen neemt als het tegenzit. Ik ben blij met waar ik op het moment zit en ik ben heel loyaal naar het team."

'Plezier is het belangrijkste'

"In moeilijke tijden is het gemakkelijk om afscheid te nemen of ingewikkelde zaken uit de weg te gaan. Maar ik denk dat het veel belangrijker is je problemen samen onder ogen te komen en ze aan te pakken."

"Om je daarna weer te focussen op waar het om gaat: de prestaties en plezier hebben. Dat is uiteindelijk het belangrijkste. Als je geen plezier hebt, is er geen reden door te gaan."