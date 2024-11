ANP

NOS Nieuws • vandaag, 06:56 Wekdienst 20/11: Staking ProRail Limburg en Brabant • FC Twente nu thuis tegen Real Madrid

Goedemorgen! Vanwege een staking van ProRail rijden er vanochtend geen treinen in Limburg en een groot deel van Brabant. In Enschede spelen de vrouwen van FC Twente vanavond tegen Real Madrid. De uitwedstrijd tegen de Spaanse club verloren de vrouwen uit Enschede met 7-0.

Eerst het weer: vandaag komen verspreid over het land winterse buien voor. Aan de westkust waait een krachtige tot harde noordwestenwind met windstoten tot 90 km/uur. De temperatuur ligt tussen 4 en 7 graden, tijdens buien kan het enkele graden afkoelen. Tot vrijdag is het aanhoudend koud en trekken buien met winterse neerslag over. Vanaf zaterdag loopt de temperatuur op.

Wat kun je vandaag verwachten?

Medewerkers van ProRail staken vanochtend waardoor tot 09.00 uur geen treinen rijden in Limburg en grote delen van Brabant. Er rijden ook geen internationale treinen van Duitsland via Venlo naar Amsterdam. Daarnaast rijden er minder treinen tussen Amsterdam, Utrecht en Geldermalsen.

Bussenbouwbedrijf Ebusco maakt vandaag bekend hoeveel aandeelhouders investeren in nieuwe aandelen van het bedrijf. Het bedrijf dat in financiële problemen zit wil met een extra uitgifte van aandelen voorkomen dat het failliet gaat.

De vrouwen van FC Twente spelen vandaag in de groepsfase van de Champions League tegen Real Madrid. Vorige week verloren ze de uitwedstrijd tegen de Spaanse ploeg met 7-0.

Dit is er vannacht gebeurd:

De vrijdag afgetreden staatssecretaris Nora Achahbar (NSC) spreekt uitdrukkelijk tegen dat ze is gestopt vanwege racistische uitlatingen in het kabinet. In gesprek met het SBS-programma Hart van Nederland zegt ze verbijsterd te zijn over de berichtgeving over haar vertrek. "Ik lees bizarre uitspraken die niet kloppen. Ik ben niet weggegaan vanwege racisme. Het is beschadigend."

Het is voor het eerst sinds haar aftreden dat Achahbar ingaat op vragen van de pers. Ze benadrukt opnieuw dat onder andere de polariserende omgangsvormen haar hebben bewogen te vertrekken. "Daarmee bedoel ik de felheid binnen de ministerraad maar met name ook wat bewindspersonen en Tweede Kamerleden naar buiten toe zeggen." Ze geeft geen specifieke voorbeelden.

Ander nieuws uit de nacht:

Artsen zonder Grenzen weg uit hoofdstad Haïti: de hulporganisatie zegt dat medewerkers herhaaldelijk zijn lastiggevallen en bedreigd door agenten. "Als zelfs de handhaving een bedreiging wordt, hebben we geen andere keuze dan onze projecten te stoppen", zegt Artsen zonder Grenzen.

Johma roept salades met mogelijk koperen deeltjes terug: in de farmersalade met de houdbaarheidsdata 11 en 18 december zitten mogelijk koperen deeltjes tot 2 centimeter. De salade ligt in bijna alle supermarkten, maar wordt uit de schappen gehaald.

Nederlandse tennissers sturen Nadal met pensioen: in de kwartfinales van de Davis Cup wonnen de Nederlandse tennissers met 2-1 van Spanje. Dat betekent het einde van de imposante loopbaan van Rafael Nadal. Hij verloor in zijn laatste wedstrijd als proftennisser in twee sets van Botic van de Zandschulp.

Oranje speelt gelijk in laatste groepsduel Nations League: de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina eindigde in 1-1. Voor Nederland scoorde Brian Brobbey zijn allereerste interlandgoal. Nederland had zich al geplaatst voor de kwartfinale van de Nations League.

En dan nog even dit:

De 17-jarige Nila Ibrahimi heeft de Internationale Kindervredesprijs gewonnen voor haar inzet voor de rechten van meisjes in Afghanistan. Ze kreeg de prijs gistermiddag uitgereikt in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.

1:51 Winnares Kindervredesprijs Ibrahimi: 'Levens van Afghaanse meisjes glijden weg'

Fijne woensdag!