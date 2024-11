ANP De 17-jarige activist Nila Ibrahimi uit Afghanistan tijdens de uitreiking van de Internationale Kindervredesprijs

NOS Nieuws • vandaag, 18:26 Kindervredesprijs gaat naar uit Afghanistan gevluchte Nila Ibrahimi (17)

De 17-jarige Nila Ibrahimi heeft de Internationale Kindervredesprijs gewonnen voor haar inzet voor de rechten van meisjes in Afghanistan. Ze kreeg de prijs vanmiddag uitgereikt in De Nieuwe Kerk in Amsterdam.

Ibrahimi nam in het voorjaar van 2021, thuis in Kabul, een protestlied op dat viraal ging op sociale media. Het was haar reactie op het besluit van de toenmalige Afghaanse regering dat schoolmeisjes niet meer in het openbaar mochten zingen. Het protestlied leidde ertoe dat het besluit werd teruggedraaid.

Na de machtsovername door de Taliban later dat jaar vluchtten Ibrahimi en haar familie naar Pakistan en vervolgens naar Canada. Daar maakt ze nu de middelbare school af. Ook spreekt ze op internationale podia over de situatie van meisjes in haar vaderland.

'Deugdwet'

"Al drie jaar mogen meisjes boven de 12 in Afghanistan niet naar school", zegt Ibrahimi tegen de NOS. "Iedere dag komen er nieuwe restricties bij waardoor ze geen normaal leven kunnen leiden.

"Ze mogen niet werken, zich niet kleden zoals ze willen, ze mogen niet eens naar buiten zonder dat een man ze vergezelt", aldus Ibrahimi:

1:51 Winnares Kindervredesprijs Ibrahimi: 'Levens van Afghaanse meisjes glijden weg'

In augustus formaliseerden de Taliban een nieuwe 'deugdwet', die het vrouwen en meisjes opnieuw verbiedt buitenshuis te zingen. Ook mogen zij in het openbaar geen teksten voordragen, omdat hun stem als 'te intiem' wordt beschouwd voor het openbare leven.

"De situatie is op dit moment afschuwelijk", zegt Ibrahimi. "Ik hoop dat Afghaanse meisjes, en ook jongens, op een dag hun rechten weer terugkrijgen."

Fonds van 100.000 euro

De Kindervredesprijs is een initiatief van de internationale kinderrechtenorganisatie KidsRights en wordt ieder jaar uitgereikt. Aan de prijs zijn een beeldje, een studiebeurs en een fonds van 100.000 euro verbonden. KidsRights investeert het geld uit dat fonds in projecten die nauw zijn verbonden met het werkveld van de winnaar.

Ibrahimi is de twintigste ontvanger van de prijs. Ze kreeg het beeldje uit handen van de Jemenitische journalist en mensenrechtenactivist Tawakkol Karman, mede-ontvanger van de Nobelprijs voor de Vrede in 2011.

Eerdere winnaars van de kinderprijs zijn onder anderen Malala Yousafzai, Greta Thunberg en Nkosi Johnson.