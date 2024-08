EPA Vrouwen lopen in gezichtsbedekkende kleding over straat in Kandahar

NOS Nieuws • gisteren, 23:33 Met het formaliseren van 'deugdwet' perken de Taliban vrouwenrechten verder in

De Taliban in Afghanistan hebben deze week formeel een zogenoemde deugdwet ingevoerd waarin staat dat vrouwen niet in het openbaar mogen zingen. Ook mogen zij niet in het openbaar teksten voordragen omdat hun stem als "te intiem" wordt beschouwd voor het openbare leven. Verder moeten ze zichzelf bedekken als ze in de buurt zijn van onbekende mannen.

Het is een nieuwe stap in de inperking van vrouwenrechten in het land. Het ministerie van Deugd had veel van deze regels al ingevoerd, maar ze zijn nu op schrift gesteld door het ministerie van Justitie. Volgens een woordvoerder is het ministerie "verplicht om het goede te bevorderen en het kwade te verbieden in overeenstemming met de islamitische sharia".

'Goddelijke straffen'

Sinds de Taliban in 2021 opnieuw de macht in het land grepen zijn vrouwenrechten in rap tempo ingeperkt. Bij de machtsovername beloofden de Taliban dat ze zich gematigder zouden opstellen dan toen ze aan de macht waren in de jaren 90, maar daar is in de praktijk weinig van terechtgekomen.

Zo mogen vrouwen na de basisschool geen onderwijs meer volgen, mogen ze niet meer het openbaar vervoer in of een auto besturen zonder echtgenoot of mannelijk familielid in hun bijzijn en moesten schoonheidssalons hun deuren sluiten. Het zijn slechts enkele voorbeelden van hoe vrouwenrechten onder verwijzing naar de sharia (islamitische wet) steeds meer worden ingeperkt.

De 23-jarige Mashal vertelde in mei aan de NOS hoe de regels haar vrijheid beperken:

7:23 Vrouwen onder de Taliban: 'Ik zit vast in een grote kooi'

De formalisering van de wetten leidt internationaal tot grote verontwaardiging. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Baerbock noemde de nieuwe wet "bijna 100 pagina's van vrouwenhaat". "Ze leggen het halve land het zwijgen op."

Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch noemt de nieuwe wetten "een teken van wat we de afgelopen drie jaar hebben gezien, namelijk een gestage en geleidelijke escalatie van de repressie".

Naast inperking van vrouwenrechten staan in de wet ook andere regels, zoals een verbod op het volledig afscheren van de baard en het afspelen van muziek. Wie de regels overtreedt, wacht volgens het ministerie van Justitie "advies, waarschuwingen voor goddelijke straffen, verbale bedreigingen, inbeslagname van eigendommen, opsluiting van een uur tot drie dagen in openbare gevangenissen en elke andere straf die passend wordt geacht".

Opgepakt

Sinds de Taliban in 2021 weer aan de macht kwamen, zijn volgens het ministerie van Deugd meer dan 13.000 mensen opgepakt die zich niet aan deze regels hielden. Ongeveer de helft van hen werd volgens het ministerie minder dan 24 uur vastgehouden. Om welke overtredingen het gaat en hoeveel mannen en vrouwen werden opgepakt, meldt het ministerie niet.

Onder meer vanwege de inperking van vrouwenrechten weigeren veel landen de Taliban als machthebbers te erkennen. Het gevolg is dat het land internationaal verder geïsoleerd raakt en dat de bevolking lijdt onder schrijnende armoede.