NOS Voetbal • vandaag, 22:36 Reserves Oranje niet langs Bosnië in laatste groepsduel Nations League

Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal



Het Nederlands elftal heeft in de laatste interland van het kalenderjaar in en tegen Bosnië en Herzegovina geen goede beurt gemaakt: 1-1.

Met het kwartfinaleticket voor de Nations League al op zak stond er niets meer op het spel in het laatste groepsduel, maar met name het spel in een groot gedeelte van de tweede helft was zwak en ook voor rust was Oranje slordig.

Nederland eindigde op negen punten, ruim achter groepswinnaar Duitsland, dat door een late strafschop van Dominik Szoboszlai punten verspeelde in en tegen Hongarije (1-1).

Met elf nieuwe spelers vergeleken met afgelopen zaterdag tegen Hongarije (4-0) begon Oranje aan de zestiende interland van 2024. Er stond weliswaar niets meer op het spel, maar voor de verschillende spelers viel er wel degelijk wat te winnen.

"Als de kans krijgt, moet je die pakken", zei bondscoach Ronald Koeman vooraf. Joshua Zirkzee en Justin Kluivert zaten zaterdag in de Johan Cruijff Arena nog op de tribune en mochten nu starten.

Gebrek aan scherpte

Zirkzee begon op een opvallende positie, als aanvallende middenvelder achter spits Brian Brobbey. Dit had mede te maken met de gebrekkige fitheid van middenvelder Quinten Timber.

Voor Kluivert was het zijn eerste wedstrijd in Oranje sinds 6 September 2018, 2.266 dagen geleden. Noa Lang had voor het eerst in zeventien maanden een basisplaats en Teun Koopmeiners mocht voor het eerst in een jaar beginnen.

De scherpte droop er niet bepaald vanaf in de openingsfase bij Oranje. Een terugspeelbal van aanvoerder Stefan de Vrij ging op het lege eigen doel af, maar keeper Mark Flekken was net op tijd om weg te werken.

Mats Wieffer verspeelde enkele keren de bal, Jorrel Hato ook, passes van Zirkzee waren net niet op maat en Brobbey struikelde opzichtig over de bal. Aan de andere kant creëerde Nederland ook het een en ander, vooral via Koopmeiners en Lang.

Eerste interlandgoal Brobbey

Na terugleggen van Koopmeiners redde de debuterende Bosnische keeper Martin Zlomislic op een hard schot van De Vrij. Lang had in de 24ste minuut een messcherpe voorzet in huis en Brobbey rondde af bij de tweede paal.

Hoog hoefde Brobbey niet te springen, maar toch won hij het kopduel van Tarik Muharemovic. Het was voor de spits van Ajax zijn eerste doelpunt in zeven interlands.

Ook Zirkzee had een doelpunt kunnen toevoegen, maar na terugleggen van Hato schoot de aanvaller van Manchester United recht door het midden, waar Muharemovic stond. De rebound was niet aan Brobbey besteed.

Demirovic kopt gelijkmaker over Flekken

De Bosniërs waren zeker niet kansloos. De 38-jarige Edin Dzeko zag voor rust een doelpunt afgekeurd worden vanwege buitenspel voor Amar Dedic en in de tweede helft werd weer een goal van de veteraan afgekeurd omdat hij zelf buitenspel stond.

Het gaf de thuisploeg meer hoop dat er een resultaat mogelijk was en in de 67ste minuut kwam Bosnië alsnog op gelijke hoogte. Het harde schot van Dzeko werd gekeerd, maar in de rebound kopte Ermedin Demirovic de bal over Flekken.

Voor Bosnië stond er vanavond vooral eer op het spel, na de 7-0 nederlaag bij Duitsland van vorige week. Als er ergens wonderen konden worden verwacht was het in het knusse, maar gedateerde Bilino Polje, de thuishaven van NK Celik.

Tussen 1995 en 2006 bleef Bosnië er ongeslagen in vijftien wedstrijden en ook in de jaren erna was het stadion voor andere landen vaak een onneembare vesting. Die tijd is al even voorbij. Bosnië verloor zijn laatste vijf thuisduels, de laatste zege in Zenica was op Liechtenstein in september 2023.

Oranje ging steeds matiger spelen en leek zelfs even de kluts kwijt na de gelijkmaker. De Bosniërs roken bloed, maar een wonder zat er niet in op het knollenveld.

Met onder anderen Ryan Gravenberch, Wout Weghorst en Cody Gakpo als invallers ging Koeman de slotfase in en bleef een totale ineenstorting van Oranje uit. Nederland hervond de controle en Bosnië besefte dat een gelijkspel ook een morele opsteker zou betekenen.