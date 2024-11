Oranje vertrekt zonder De Jong en Van Dijk naar Bosnië en Herzegovina, geen vervangers

Persconferentie Koeman live bij de NOS

Dinsdag om 20.45 uur sluit Nederland deze Nations League-campagne af met een wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina in Zenica. De wedstrijd is live te volgen op NPO3, NOS.nl, de NOS-app en de NOS Live-app.

Ook is het duel live te volgen in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Verder is er een liveblog op NOS.nl en in de app.

In aanloop naar het duel in Bosnië geeft bondscoach Ronald Koeman maandag een persconferentie, die is om 19.00 uur te zien in een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.