ANP

NOS Voetbal • vandaag, 00:04 Na de schrik kan Oranje ondanks ruime zege niet overtuigen: 'We waren slordig'

Een 4-0 overwinning en plaatsing voor de kwartfinales van de Nations League. Op het eerste gezicht lijkt het een perfecte avond te zijn geweest voor Oranje, zeker na de frustrerende interlandcyclus van vorige maand.

Maar het verhaal van de avond in de Johan Cruijff Arena was het onwel worden van de Hongaarse assistent-bondscoach Adam Szalai, in de achtste minuut. De 36-jarige voormalig aanvoerder van het Hongaars elftal lag schokkend op de grond en werd na tien minuten per brancard afgevoerd.

2:11 Van Dijk over Hongaarse assistent-coach die onwel werd: 'Eng om te zien'

"Je ziet iemand liggen en trillen...", vertelt Oranje-captain Virgil van Dijk na afloop van het duel over het moment. "Dan is voetbal even niet belangrijk", vult bondscoach Ronald Koeman aan.

Of het moeilijk was de resterende 82 minuten daarna 'gewoon' uit te spelen? Van Dijk: "Zij moesten de beslissing nemen of ze wilden doorspelen of niet. Dat ze dat hebben gedaan, spreekt van heel veel kracht."

Defensieve kwetsbaarheid

Mede dankzij twee benutte strafschoppen voor rust boekte Oranje uiteindelijk een ruime overwinning. Maar net als na het gelijkspel in Hongarije (1-1) van vorige maand was er kritiek op het vertoonde spel, zeker in de beginfase. Hongarije liep daarin meermaals rechtstreeks door de defensie heen.

"Onverklaarbaar", noemt Koeman de beginfase. "Ik heb er echt geen verklaring voor. We hebben veel te weinig intensiteit in het verdedigende aspect gelegd. In de eerste helft hadden ze makkelijk twee goals kunnen maken."

6:34 Koeman neemt het op voor Weghorst: 'Vind ik te makkelijk'

Eén van de spelers die in de fout ging, was basisdebutant Jan Paul van Hecke. Hij kreeg een op het oog eenvoudige pass niet onder controle, waarna Hongarije een grote kans op de openingstreffer kreeg.

"Ik dacht dat ik 'm onder controle had", zegt de 24-jarige verdediger. "Maar de bal vloog ineens van mijn voet af. Gelukkig konden we het herstellen. In de eerste helft waren er geen goede aannames en stuitte de bal net op, daar moeten we zeker naar kijken."

Bekijk de reacties van Frenkie de Jong, Wout Weghorst, Jan Paul van Hecke en Cody Gakpo hieronder:

"We waren slordig", bekent ook Van Dijk. "Dat kwam doordat we de bal tussen de linies wilden spelen. Daar wachtten zij op. We moesten meer om ze heen spelen."

Flanken onvoldoende benut

Ook Koeman vindt dat de flanken onvoldoende benut werden. "Aan de zijkant lag veel ruimte. Ik vind dat we het nog veel meer via Denzel Dumfries en Donyell Malen hadden kunnen spelen."

"Maar het is goed dat we winnen en de nul hebben gehouden", besluit Van Dijk. "Verbeterpunten waren er vandaag, daaraan moeten we gaan werken."