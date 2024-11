NOS Voetbal • gisteren, 22:48 Oranje door in Nations League, na duel dat stillag vanwege onwel geworden Hongaar Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal

Jesse Wieten redacteur Nederlands elftal



3:08 Bekijk de samenvatting van Nederland - Hongarije

Met een 4-0 overwinning op Hongarije en plaatsing voor de kwartfinales van de Nations League heeft het Nederlands elftal zijn doel van vanavond gehaald. Verder was het een rare avond, waarbij het belang van de wedstrijd al in de achtste minuut in perspectief werd gezet.

Opeens lag daar de Hongaarse assistent-bondscoach Ádám Szalai op de grond voor de reservebank van Hongarije. De onwel geworden oud-international werd omgeven door een haag van spelers en staf van beide landen direct behandeld en daarna per brancard afgevoerd.

Toen duidelijk was dat Szalai bij bewustzijn was en naar het ziekenhuis kon worden vervoerd, liet scheidsrechter Jesús Gil Manzano de wedstrijd na overleg met de Hongaarse spelers hervatten. Dat deed hij door de videobeelden van een al bijna vergeten handsbal van Tamas Nikitscher te bekijken.

Oranje kreeg een strafschop en die werd door Wout Weghorst binnengeschoten. De spits kreeg dit duel de voorkeur boven Brian Brobbey (bank) en Joshua Zirkzee (tribune) en maakte bij zijn eerste basisplaats van het kalenderjaar gelijk een goal.

Terwijl de Hongaren nog nauwelijks waren bijgekomen van het schrikmoment vierde Weghorst zijn doelpunt uitbundig en met zijn gebruikelijke imitatie van de klauwen van een leeuw. Het was voor Weghorst zijn zesde interlandgoal van 2024, waarmee hij topscorer van het kalenderjaar is.

Slechte start met Hongaarse kansen

Voor Oranje was de wedstrijd voor de noodgedwongen onderbreking slecht begonnen. Binnen vijftien seconden waren de bezoekers na een slaapmoment van onder anderen Jurriën Timber gelijk gevaarlijk, al werd Loïc Négo afgevlagd voor buitenspel.

Even later leverde Jan Paul van Hecke bij zijn eerste basisoptreden in Oranje de bal in, waarna Dominik Szoboszlai profiteerde en András Schäfer over het doel schoot. Van Hecke, verdediger van Brighton & Hove Albion, had van Koeman juist de kans gekregen vanwege zijn kracht in balbezit.

Ook Frenkie de Jong, terug in Oranje na veertien maanden afwezigheid, liep zich bij een van zijn eerste dribbels vast en zo kende Oranje een valse start. Staand vanaf de zijlijn was de ergernis bij bondscoach Ronald Koeman zichtbaar.

De noodgedwongen pauze vanwege het Hongaarse noodgeval gebruikte Koeman dan ook niet alleen om zich op de hoogte te laten brengen van de medische situatie, maar ook om zijn team instructies te geven om het na de hervatting beter te doen.

Weghorst slaat direct na onderbreking toe

Dat plan slaagde. Na de hervatting en de goal van Weghorst kwam Nederland beter in de wedstrijd en drukte De Jong steeds meer zijn stempel op het duel, met enkele goede passes op onder anderen Denzel Dumfries en Cody Gakpo. Al liet Oranje verdedigend nog enkele steken vallen.

De Jongs kompanen op het middenveld, Ryan Gravenberch en Tijjani Reijnders, vielen op met enkele sterke rushes en passeeracties. Vanwege het Hongaarse noodgeval kwam er dertien minuten blessuretijd bij en daarin kreeg Oranje weer een strafschop.

De penalty werd gegeven na een overtreding van Zsolt Nagy op rechtsbuiten Donyell Malen. Weghorst wilde de strafschop opnieuw nemen, maar dit keer greep Gakpo de bal. Koeman zag het schouwspel met vragende blik en handgebaren aan. Gakpo schoot overtuigend binnen.

Na rust gaf Weghorst het startschot met een uithaal van buiten het strafschopgebied op de kruising. Na enkele Hongaarse plaagstoten besliste Dumfries de wedstrijd met een prachtige diagonale volley in de verre hoek, op aangeven van Malen.

Invallers zorgen voor prettig slot, Koopmeiners scoort

Even later was Malen dicht bij de 4-0, maar hij kopte op de buitenkant van de paal. Jorrel Hato en de jarige Mats Wieffer (25) kwamen als invallers in de ploeg en Teun Koopmeiners (voor De Jong) maakte zijn rentree in Oranje. Met ook Noa Lang en Jeremie Frimpong erbij ging de wedstrijd naar het einde.

De invallers hadden er zin in en gaven het team een impuls. Koopmeiners, bij Juventus dit seizoen nog niet trefzeker, kopte uit een voorzet van Dumfries fraai de 4-0 binnen en even later raakte de linkspoot de lat.

Zo noteerde Oranje zonder overtuigend te spelen overtuigende cijfers. Na drie interlands zonder zege, tegen Duitsland (2-2), Hongarije (1-1) en weer Duitsland (1-0 verlies) kwam de overwinning als geroepen.